Mike Peek
19 maart 2026, 11:12
2 min leestijd
Deze populaire Samsung-telefoons krijgen in 2026 geen updates meer

Verschillende oudere Samsung-telefoons krijgen vanaf 2026 geen updates meer. Voor onderstaande smartphones loopt de ondersteuning ergens de komende maanden af. Staat die van jou ertussen? Dan wordt het tijd om na te denken over een nieuw toestel.

Lees verder na de advertentie.

Geen updates meer in 2026 voor deze Samsungs

Zoals elk jaar zijn er ook in 2026 weer een aantal smartphones van Samsung waarvoor de updates gaan stoppen. Zodra je geen beveiligingspatches meer ontvangt op jouw toestel, is het goed om na te gaan denken over een opvolger. Hoe langer je hem blijft gebruiken, hoe kwetsbaarder hij namelijk wordt voor hackers. Dat is natuurlijk niet prettig, zeker niet als je je bankzaken op je smartphone regelt.

De populairste smartphones waarvoor de ondersteuning binnenkort afloopt zijn de Galaxy Z Flip 3 en de Z Fold 3. Samsung presenteerde deze vouwtelefoons in augustus 2021 en beloofde toen vijf jaar beveiligingsupdates uit te rollen. Die termijn loopt af in augustus 2026. Logische opvolgers zijn de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7. Je kunt ook wachten tot de zomer. Dan presenteert Samsung hoogstwaarschijnlijk de Flip 8 en Fold 8.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Ook in de veel voordeligere A-serie vallen slachtoffers. De Samsung Galaxy A13 en Galaxy A23 , gelanceerd in 2022, worden vanaf deze maand niet meer bijgewerkt. Voor de Samsung Galaxy A04 en Galaxy A04s geldt dat ze vanaf oktober 2026 geen updates meer krijgen. Voor de Galaxy M13 is het in juli einde verhaal.

Afgelopen maand liep de ondersteuning voor de Galaxy S21-serie trouwens al af. Wil je weten hoelang jouw smartphone nog updates ontvangt? Check dan ons uitgebreide overzicht.

Nieuwe Samsungs krijgen veel langer updates

Samsung heeft zijn updateleid de laatste jaren flink verbeterd. Zelfs goedkope telefoons als de Galaxy A26 ontvangen tegenwoordig zes nieuwe versies van Android en ook zes jaar beveiligingspatches. Samsung ondersteunt duurdere smartphones als de Galaxy S26 zelfs zeven jaar lang. Je zult ze voorlopig dus niet in dit soort artikelen tegenkomen.

Op de hoogte blijven van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten Software Beveiliging Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy M22 Samsung Galaxy M13 Samsung telefoon kopen

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Z Flip 3
Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren