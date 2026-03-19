Deze populaire Samsung-telefoons krijgen in 2026 geen updates meer

Verschillende oudere Samsung-telefoons krijgen vanaf 2026 geen updates meer. Voor onderstaande smartphones loopt de ondersteuning ergens de komende maanden af. Staat die van jou ertussen? Dan wordt het tijd om na te denken over een nieuw toestel.

Zoals elk jaar zijn er ook in 2026 weer een aantal smartphones van Samsung waarvoor de updates gaan stoppen. Zodra je geen beveiligingspatches meer ontvangt op jouw toestel, is het goed om na te gaan denken over een opvolger. Hoe langer je hem blijft gebruiken, hoe kwetsbaarder hij namelijk wordt voor hackers. Dat is natuurlijk niet prettig, zeker niet als je je bankzaken op je smartphone regelt.

De populairste smartphones waarvoor de ondersteuning binnenkort afloopt zijn de Galaxy Z Flip 3 en de Z Fold 3. Samsung presenteerde deze vouwtelefoons in augustus 2021 en beloofde toen vijf jaar beveiligingsupdates uit te rollen. Die termijn loopt af in augustus 2026. Logische opvolgers zijn de Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7. Je kunt ook wachten tot de zomer. Dan presenteert Samsung hoogstwaarschijnlijk de Flip 8 en Fold 8.

Ook in de veel voordeligere A-serie vallen slachtoffers. De Samsung Galaxy A13 en Galaxy A23 , gelanceerd in 2022, worden vanaf deze maand niet meer bijgewerkt. Voor de Samsung Galaxy A04 en Galaxy A04s geldt dat ze vanaf oktober 2026 geen updates meer krijgen. Voor de Galaxy M13 is het in juli einde verhaal.

Afgelopen maand liep de ondersteuning voor de Galaxy S21-serie trouwens al af. Wil je weten hoelang jouw smartphone nog updates ontvangt? Check dan ons uitgebreide overzicht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung heeft zijn updateleid de laatste jaren flink verbeterd. Zelfs goedkope telefoons als de Galaxy A26 ontvangen tegenwoordig zes nieuwe versies van Android en ook zes jaar beveiligingspatches. Samsung ondersteunt duurdere smartphones als de Galaxy S26 zelfs zeven jaar lang. Je zult ze voorlopig dus niet in dit soort artikelen tegenkomen.

