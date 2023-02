Satelliet op smartphones: fabrikanten werken samen met chipmaker

Communiceren via een satellietverbinding staat voor smartphones nog in de kinderschoenen, maar langzamerhand gaan meerdere fabrikanten er mee aan de haal. De samenwerking tussen smartphonefabrikanten en Qualcomm veroorzaakt hier een stroomversnelling in.

Van budget tot high-end: Snapdragon Satellite

Snapdragon Satellite, zo heet de communicatietechniek van chipmaker Qualcomm. Daarmee versturen en ontvangen gebruikers over de hele wereld noodmeldingen, sms’jes of andere berichten via satellietverbinding. De gebruiker hoeft daarvoor niet in de buurt te zijn van een reguliere zendmast, wat ideaal is voor gebieden zonder bereik, zoals gebergtes, woestijnen of op zee.

Vanaf de tweede helft van 2023 mogen we de techniek op nieuwe smartphones verwachten, want Qualcomm is een samenwerking aangegaan met smartphonefabrikanten Honor, Motorola, Xiaomi, Oppo, Vivo en Nothing. Zij brengen in de toekomst telefoons uit die Snapdragon Satellite ondersteunen.

Opvallend: niet alleen de snelste chip van Qualcomm – de Snapdragon 8 Gen 2 – zal satellietcommunicatie ondersteunen. Ook minder snelle processors kunnen in de toekomst met de techniek overweg. Dat betekent dat we op zowel budget als high-end smartphones satellietverbinding mogen verwachten.

Smartphones met satellietverbinding is de toekomst

Door je smartphone een specifieke kant op te richten, verbindt deze met het Iridium satellite constellation. Dat is een netwerk van 66 satellieten die relatief laag rondom de aarde zweven. Dit netwerk werkt over de gehele aardbol, aldus Qualcomm. De chipmaker ziet ook een toekomst in het integreren van Snapdragon Satellite in andere markten als auto’s, computers en meer.

Tot nu toe komt de satelliettechniek weinig voor op smartphones. Cat – bekend van de robuuste smartphones – kondigde onlangs de S75 aan, die wel uitgerust is met een soortgelijke techniek. Ook Samsung ontwikkelt haar eigen Exynos-modem dat smartphones laat communiceren via satelliet.

Apple stelde een satelliettechniek al beschikbaar voor gebruikers van de iPhone 14 Pro (Max), maar enkel in geval van nood. Hoevaak je gebruik kunt maken van Snapdragon Satellite en wat de kosten zijn, verschilt per provider.

