Gerucht: scherm smartphone binnenkort te dupliceren op Chromebook

Het scherm van je smartphone dupliceren op een Chromebook? Er zijn aanwijzingen gevonden in de code van Android 12 dat dat binnenkort mogelijk wordt. Zo kun je dus letterlijk je telefoon gebruiken en bedienen via je laptop.

‘Scherm smartphone spiegelen op Chromebook’

Volgens website 9to5Google werkt Google aan een mogelijkheid om smartphones te koppelen met Chromebooks. Zo kun je de letterlijke scherminhoud van je toestel dus zien op je laptop en natuurlijk ook bedienen.

Die informatie heeft de website gespot in de code van het aankomende Android 12. In het ‘recente apps’-menu is ook een ‘push’-knop te zien. Volgens de site ‘push’ je daarmee de scherminhoud van je smartphone naar zo’n laptop met ChromeOS.

Apps installeren en gebruiken op Chrome OS is natuurlijk al langer mogelijk, maar deze manier biedt wel verschillende voordelen. Wil je bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken? Dan hoef je de app niet meer te installeren of naar het juiste webadres te surfen om vervolgens eerst nog in te loggen. Andersom werkt het trouwens ook. Zo kun je via een Chromebook direct het scherm van je telefoon oproepen als je iets wil opzoeken of bewerken op je mobiele toestel.

Alleen voor Google Pixels?

In de code, waar de site naar verwijst, wordt ook verwezen naar de Google Pixel-smartphones. Deze toestellen worden ontwikkeld door Google zelf. Of deze functie alleen werkt met hun toestellen is nog de vraag. Dit en meer zullen we vast horen als de zoekgigant Android 12 officieel uitbrengt. Volgens eerdere geruchten gebeurt dat op 4 oktober aanstaande.

Of we dan ook direct alles te weten komen over de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro is nog de vraag. Al eerder toonde de fabrikant de twee nieuwe toestellen en lichtte een tipje van de sluier op. Het is echter nog wachten op meer details over de processor, geheugenvarianten, prijzen en landen waarin de toestellen te koop zullen zijn.

