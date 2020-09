Hoe ziet de smartphone van de toekomst eruit? Via sciencefiction krijgen we een idee over mogelijke designs. Dit zijn de tofste sciencefiction-smartphones.

De tofste sciencefiction smartphones

Er is een grote kans dat de smartphone in de toekomst verdwijnt, omdat we het apparaat niet meer nodig hebben. Daarvoor in de plaats komen slimme brillen en later misschien zelfs lenzen. Maar mocht het apparaat toch blijven bestaan, dan kan het design verschillende kanten op. Makers van sciencefiction bieden inzicht in deze smartphone van de toekomst.

Als we kijken naar sciencefiction van het verleden, dan zijn er een hoop voorspellingen werkelijkheid geworden. Denk aan de opkomst van de tablet en nu vouwbare smartphones.

Dat komt doordat ontwerpers van sciencefiction vaak goed kijken naar huidige technologieën en die lijn doortrekken. We zetten enkele moderne toffe scifi-smartphones op een rij, om als een soort glazen bol onze toekomst te voorspellen.

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 biedt een blik in de toekomst met een scherm waar je doorheen kunt kijken. Het is maar de vraag of dat praktisch is, maar het ziet er wel erg tof uit. Opvallend is dat het (niet bestaande) toestel in de film gemaakt is door LG.

Dat maakt de creatie iets realistischer dan de andere telefoons in dit artikel. Verder biedt de smartphone onder andere informatie over de gezondheid van Tony Stark en is het toestel zelfs verbonden met het pak van Iron Man.

Bron: Disney (via Ars Technica)

The Expanse (2015-)

Sciencefictionserie The Expanse geeft een fascinerend toekomstbeeld van de smartphone. Net als in Iron Man 2 is het scherm transparant, maar daar houden de vergelijkingen op. De makers noemen deze apparaten ‘hand terminals’. Aangezien je in de ruimte of op Mars toch geen bereik hebt, communiceren deze toestellen met slimme apparaten en computers in de buurt.

De hand terminals zijn er in allerlei verschillende maten en tonen informatie buiten het scherm als een soort hologrammen. Daardoor ben je niet langer beperkt door de randen van het scherm.

Bron: Syfy (via Forbes)

Upload (2020-)

In de nieuwe Amazon Prime-serie Upload leven de personages in een toekomst waar alle auto’s zelf rijden en je jouw zelfbewustzijn kunt uploaden naar een digitaal hiernamaals. Smartphones zitten tussen de vingers. Hoe dat precies werkt wordt niet uitgelegd. Mogelijk heeft iedereen implantaten in de vingers, waarna er een schermpje wordt geprojecteerd.

Bron: Prime Video (via Geek Wire)

Zie meer van de technologieën die allemaal gegrond zijn in de huidige wereld, zoals in-app aankopen en sterrenratings, in onderstaande trailer.

Looper (2012)

Inmiddels is de vouwtelefoon realiteit geworden, maar in sciencefiction kan het natuurlijk nog een stapje verder. In de film Looper is daar een tof voorbeeld van te zien. In de film kunnen smartphones maar liefst twee keer dubbel worden gevouwen als een dun papiertje. Hierdoor stop je het apparaatje zo in elke zak die je hebt. De smartphone oogt tevens flexibel in de hand.

Black Mirror (2011-)

In de serie Black Mirror krijg je in elke aflevering een ander toekomstbeeld, met vaak ook eigen ideeën over hoe een smartphone eruit komt te zien. Meestal staat dit design compleet in het teken van het verhaal dat wordt verteld.

Zo staat het toestel dat de personages gebruiken in de aflevering ‘Hang the DJ’ compleet in het teken van daten en een systeem dat bepaalt wie bij wie past. Leuk is dat het apparaatje rond is.

Wat valt op

Er vallen een aantal dingen op als we kijken naar smartphones in sciencefiction. Zowel in bovenstaande voorbeelden als andere series en films. Veel toestellen volgen de lijn die in de huidige technologie al is gestart. Toestellen worden minimalistischer, maar nemen tegelijkertijd ook steeds meer functies van andere apparaten over.

Het lijkt er wel op dat we in de toekomst massaal aan het vouwen gaan. Niet langer met de lompe toestellen van bijvoorbeeld Samsung nu, maar met papierdunne apparaatjes. Daarnaast is één van de duidelijkste trends een transparant scherm.

Wat vooral opvalt is dat sciencefictionmakers ook wel doorhebben dat de smartphone zijn beste tijd heeft gehad. Omdat de smartphone nu zo normaal is, lijkt het haast logisch dat we in de toekomst er allemaal mee rondlopen. Maar dat is het niet. Als we sciencefiction mogen geloven, gebruiken we in de toekomst allemaal lenzen of implantaten die de informatie zo op onze oogballen zetten. De eerste stap daar naartoe is de augmented reality-bril.

Meer over de smartphone van de toekomst

De hele maand staat Android Planet in het teken van de toekomst van Android. Bekijk hier het volledige overzicht of vind de nieuwste artikelen in dit thema hieronder.