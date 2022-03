Waarom ook jij een screenprotector nodig hebt voor je smartphone

Een smartphonescherm is gemaakt van glas. Glas krast en het kan breken. Daarom is het verstandig om je smartphone te beschermen met een screenprotector.

Lees verder na de advertentie.

Zonder screenprotector heb je in no-time allemaal krassen

Ieder materiaal heeft een bepaalde hardheid. Dit wordt gemeten op de Mohs-schaal van 1 tot 10. Gips heeft een hardheid van 2; je kunt het al bekrassen met je vingernagel. Diamant heeft een hardheid van 10. Geen enkel aards materiaal is harder dan diamant, dus diamant is als het ware ‘onkrasbaar’. Smartphoneschermen van diamant zijn natuurlijk niet helemaal realistisch.

Glas biedt een goede balans tussen transparantie, hardheid en kosten. De meeste glassoorten hebben een hardheid van 5 of 6. Je maakt dus geen krassen op je smartphonescherm met je vingernagels, sleutels, betaalpassen of munten – in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken. De meeste krassen komen van zandkorrels. Deze hebben vaak een hardheid van 7 of 8. En het probleem met zandkorrels: ze zijn klein en zitten overal.

Stop je je mobiel vaak in je broekzak of in een tas? Voor je het weet heb je een diepe, nare kras op je scherm. Of twee, of drie. En dat is natuurlijk gewoon heel jammer, zeker als je nét tien ruggen voor je gloednieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra hebt neergelegd.

Een screenprotector lost dit probleem op. De krassen komen dan namelijk niet in je scherm, maar op de protector. Zit ‘ie helemaal onder de krassen? Dan vervang je hem voor een nieuwe en voelt je mobiel weer kakelvers aan.

Voor de onvoorzichtige smartphone-laten-vallers

Laatst liet ik m’n telefoon van de trap vallen. Hij stuiterde met een oorverdovend kabaal van trede naar trede, om uiteindelijk face-down de grond te raken. Het was een ijzingwekkend moment van spanning – zonder de sensatie. Nu moét ‘ie wel stuk zijn, dacht ik. Maar nee, enkel mijn glazen screenprotecter had een barst. Het scherm zelf had geen krasje, geen deukje, niets.

De extra laag bescherming die een screenprotector biedt, kan precies genoeg zijn om de klap van een harde val of stoot op te vangen. Hierdoor voorkom je een achterlijk dure schermreparatie, en ook nog eens heel veel frustratie. Het biedt echter geen garantie voor het overleven van een flinke val. Een screenprotector is en blijft slechts een dun, glazen plaatje.

Extra functionaliteit

Screenprotectors kunnen meer dan enkel je kwetsbare smartphone beschermen. Er zijn meerdere varianten op de markt, waaronder privacy-screenprotectors. Deze protectors laten het scherm enkel recht van voren zien. De mensen die naast je zitten kunnen dan niet meegluren.

→ Bekijk hier de privacy-screenprotector van Telefoonglaasje voor de Samsung Galaxy A52

Ook zijn er antibacteriele screenprotectors. Deze hebben een speciale coating die de groei van bacteriën tegengaat. Fabrikanten gooien met allerlei indrukwekkende cijfers, zoals ’99 procent minder bacteriën dan op een reguliere screenprotector’. In hoeverre dit klopt is natuurlijk de vraag, maar feit is dat er met een antibacteriële screenprotector minder krioelende organismen op je smartphone rondkruipen.

→ Bekijk hier de anti-bacteriele screenprotector van PantzerGlass voor de Samsung Galaxy S22 op GSMPunt

Tot slot zijn er matte screenprotectors. Deze zijn gemaakt van – de naam zegt het al – gemat glas. Hierdoor zijn vervelende weerspiegelingen en vette vingerafdrukken nagenoeg verleden tijd.

Wel een nadeel: de scherpte van je scherm gaat iets achteruit als je een matte screenprotector gebruikt. Dat komt omdat de structuur van het glas ietwat korrelig is. Matte screenprotectors zijn helaas niet voor ieder toestel verkrijgbaar.

Koop geen plastic screenprotector

Ja, je hebt dus een screenprotector nodig. Maar let wel op dat je een protector van glas koopt. Er zijn ook screenprotectors van plastic in omloop, maar deze krassen erg snel. Het laagje is bovendien te dun om goede bescherming te bieden tijdens een val. Geen goed idee dus.

Glazen screenprotectors zijn natuurlijk wel een stukje duurder dan plastic screenprotectors. De bescherming van een glazen plaatje is die extra euro’s wat ons betreft echter meer dan waard. De prijs verschilt per merk: je kunt voor minder dan een tientje al aan een glazen screenprotector komen. Hoe meer je betaalt, hoe hoger de kwaliteit. Zo krassen duurdere screenprotectors vaak nóg minder snel en voelen ze zachter aan.

