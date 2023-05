Waarom je geen screenshots van streamingdiensten kunt maken: en hoe je dat toch doet

Wil je een screenshot maken van Netflix of een andere streamingdienst, dan zie je enkel een zwart vlak. Daar is een oplossing voor.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Screenshots van streamingdiensten maken

We hebben allemaal weleens geprobeerd om een screenshot te maken van een serie of film die je kijkt op Netflix, HBO Max, Disney Plus of een andere streamingdienst. Maar als je vervolgens bij je afbeeldingen kijkt, zie je enkel een zwart vlak.

Toch worden er bij nieuwe series en films razendsnel screenshots, gifs en video’s op sociale media geplaatst. Een serie als Wednesday is bijvoorbeeld extra populair geworden, omdat men de dansscène uit de serie zo vaak deelde op TikTok. Dat kan alleen door er een opname van te maken.

Waarom mag je geen screenshots maken van Netflix?

Streamingdiensten hebben bijna allemaal een beveiliging ingebouwd, waardoor jij geen screenshots kunt maken. Of je nou via je smartphone of webbrowser op je computer kijkt. Deze beveiliging is ingebouwd, zodat jij geen materiaal waar copyright op staat kopieert. Het is een logische beslissing, omdat deze streamingdiensten hun producten moeten beschermen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom staan sociale media er dan vol mee?

Voor streamingdiensten is het meestal goed nieuws als er beelden op sociale media worden gedeeld, omdat het gratis reclame is. Daarom wordt er meestal niet moeilijk over gedaan. Daarnaast is het niet altijd illegaal.

Er bestaat zoiets als citaatrecht, waarbij je een screenshot van materiaal met copyright mag plaatsen om duidelijk te maken wat je bedoelt. Memes kunnen vallen onder het recht om een parodie te maken.

Het is in veel gevallen dus best toegestaan om screenshots te maken en te bewaren of delen. Zolang jij je aan de wet houdt. Zo zijn screenshots voor persoonlijk gebruik helemaal geen probleem.

Maar hoe doe ik dat dan?

Om screenshots te kunnen maken op je Android-toestel, gebruik je een speciale app. De populairste optie is XRecorder. Deze app kun je gebruiken via het bedieningspaneel of door op een zwevend pictogram te tikken. Let wel op dat je na de proefperiode moet betalen om het watermerk uit je opnames te verwijderen.

Scherm Opnemen - XRecorder InShot Inc. 9,6 (6.374.746 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Oplossing voor Google Chrome

Kijk je via Google Chrome op je computer, dan is er ook een manier om screenshots te maken. Daarvoor ga je naar de instellingen en zet je bij ‘Systeem’ het schuifje van ‘Hardwareversnelling’ uit. Dan kun je gewoon screenshots maken van streamingdiensten.

Meer oplossingen voor je streamingdiensten

Op Android Planet helpen we je graag verder op weg met problemen die je mogelijk met je streamingdiensten ervaart. Zo leggen we uit waarom veel series zo donker zijn en dialogen vaak zo slecht zijn te verstaan tegenwoordig. Ook helpen we je als je Chromecast niet werkt, als Netflix niet werkt of als Disney Plus niet werkt.

Tevens geven we je wekelijks vijf nieuwe kijktips met de tofste series en films op de verschillende streamingdiensten. Check hieronder de nieuwste edities: