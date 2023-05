De wearables waar niemand het over heeft: seksspeeltjes

Bij wearables denken we voornamelijk aan manieren om onze gezondheid in de gaten te houden en muziek te luisteren, maar er is een hele andere categorie waar niemand het over heeft: seksspeeltjes.

Seksspeeltjes met een app

Seksspeeltjes moest je vroeger ergens bij een winkel in een donker steegje halen, of online bestellen en dan hopen dat het een beetje discreet werd verzonden. Inmiddels is deze tech veel breder geaccepteerd. Seksspeeltjes liggen gewoon bij de HEMA.

Op de markt zijn ook steeds meer seksspeeltjes te vinden die je verbindt via een app. Als je zo’n speeltje ergens in stopt of omheen doet, dan kunnen we toch wel spreken van een wearable.



Op afstand bestuurbaar

Het meest bekende voorbeeld in deze categorie is waarschijnlijk het vibrerende speeltje dat je op afstand bestuurt, in allerlei maten en vormen. Als je veel op TikTok zit, ben je vast weleens een filmpje tegengekomen waarbij iemand zo’n speeltje in heeft en vervolgens naar de supermarkt of een andere openbare plek gaat. Hun partner activeert het speeltje vervolgens op willekeurige momenten via de app.

Hilarisch natuurlijk, maar naast grappig heeft het ook iets spannends om deze controle aan iemand anders te geven. Tijdens de coronatijd zijn deze speeltjes erg populair geworden, omdat je samen iets kon doen terwijl je op afstand in quarantaine bleef.

De Lush van Lovense is een van de bekendste vibrators die je via bluetooth verbindt met een app. Vervolgens kun je de vibrator synchroniseren met muziek of als alarm gebruiken. Je kunt zelfs in een groepchat stappen om ‘samen te viben’. De app van OhMiBod, die bij de vibrator BlueMotion Nex past, houdt precies bij hoeveel orgasmes je de afgelopen week hebt gehad.

In combinatie met virtual reality

Maar natuurlijk gaat het veel verder. Zo kun je de Autoblow kopen, een ‘Blowjob Machine’ met kunstmatige intelligentie. De makers stellen meer dan duizend blowjobvideo’s geanalyseerd te hebben om vervolgens via AI een realistisch en gevarieerd gevoel te geven. Met de bijbehorende app kies je uit 25 verschillende technieken en het apparaat heeft zelfs stembesturing.

Natuurlijk wordt virtual reality ook niet vergeten, zoals met de Kiiroo Titan VR voor mensen met een penis. Je stopt je smartphone in de bril en koppelt deze aan de masturbator, waarna wat je ziet op de bril synchroniseert met wat je voelt. De gemiddelde cyborg heeft nog minder tech op het lichaam.

De We-Vibe is een speeltje speciaal voor vrouwen die aan hun bekkenbodemspieren willen werken na een zwangerschap. Via de app kun je aangeven of de intensiteit omlaag of omhoog moet.

Seks en tech

Op Android Planet zul je niet snel reviews in deze categorie wearables vinden. Ook Google en Samsung zullen niet snel met seksspeeltjes op de markt komen. Wel is het een boeiende industrie om in de gaten te houden. Zeker gezien de enorme rol die seks heeft als het gaat om technologische innovatie.

Door porno is namelijk eerst kabeltelevisie en de videoband groot geworden en hebben we later razendsnel internet gekregen, ook op je smartphone. Dankzij porno kun je nu zo makkelijk betalingen doen via internet en is streamingtechnologie zo goed geworden.

Bij sekspeeltjes is deze innovatie nog niet echt terug te zien, maar er gebeurt wel een hoop. Het wordt voornamelijk normaler om deze tech in huis te halen. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat smartphonefabrikanten in de toekomst nooit mee zullen doen.

