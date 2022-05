Waarom je er op selfies altijd anders uit ziet

Als je een selfie maakt, zie je er vaak anders uit dan als je in de spiegel kijkt. Frustrerend, maar ook logisch. Dit is waarom.

Waarom je er anders uitziet in een selfie

Je hebt het perfecte licht, een prachtige achtergrond en een dure smartphone met een goede camera. Maar op het moment dat je een selfie wil maken, herken je jezelf niet. Je kunt de juiste invalshoek maar niet vinden, terwijl je er in de spiegel net nog top uit zag. Liegt je spiegel of je selfiecamera?

We zien onszelf het vaakst via een spiegel. Als we in de badkamer staan, als we onze kleding passen, voordat je het toilet uitwandelt enzovoort. Die spiegel bepaalt dus grotendeels hoe wij onszelf zien, terwijl je jezelf eigenlijk in spiegelbeeld ziet.

Een tijdje terug was het op TikTok een trend om de ‘inverse’ filter te proberen. Met deze filter spiegelt het beeld met een druk op de knop. Daarmee kun jij jezelf zien zoals de rest van de wereld jou ziet. Het resultaat was een hoop mensen die schrokken van hoe ze er werkelijk uitzien. De spiegel liegt dus tegen je, maar een selfie liegt nog veel meer.

Dimensies en afstand

Dat heeft verschillende redenen. Allereerst is er een groot verschil tussen een 3d-beeld en een 2d-beeld van jezelf. In de spiegel zie jij jezelf in 3d, want zo werken onze ogen. Een selfie is een 2d-beeld dat er al snel wat vervormd uitziet.

Die vervorming heeft deels te maken met de afstand. Als jij je smartphone dichtbij je hoofd houdt om een scherpe selfie te maken, krijg je automatisch te maken met een ‘fishbowl effect’. Je neus oogt groter en je oren verdwijnen.

Mogelijk ken je die andere TikTok-trend ook, waarbij je de camera je gezicht laat volgen terwijl je naar achter loopt en de afstand tussen de camera vergroot. Het gezicht transformeert dan volledig. Ook de invalshoek is van groot belang. Je gezicht en lichaam kan er totaal anders uitzien als je vanuit een andere richting fotografeert.

Een flits doet niemand goed

Daarnaast kijk je op foto’s vaak anders. Als je in de spiegel kijkt ben je ontspannen, maar als je een selfie schiet of iemand anders een foto van je maakt, moet je plots geforceerd lachen. Als je geen model bent, is het heel lastig om dat natuurlijk over te laten komen.

In de spiegel zie je jezelf ook in beweging, terwijl je bij een selfie super scherp bent en jij je op alle poriën en andere plekjes op je gezicht kunt focussen.

De allerergste manier waarop een foto je gezicht kan verpesten is door het gebruik van een flits. Gelukkig zijn moderne smartphones steeds beter in foto’s maken met slechte lichtomstandigheden, want een flits is voor niemand flatteus.

Oplossingen voor een natuurlijke selfie

Er zijn oplossingen om natuurlijker op een selfie te staan. Zo is het slim om foto’s te maken in natuurlijk licht, de camera niet te dichtbij te houden en een ontspannen gezichtsuitdrukking aan te nemen.

Maar de beste oplossing is om gewoon heel erg veel selfies te maken. Veel van bovenstaande problemen met selfies horen er namelijk gewoon bij. Door jezelf vaak op een selfie te zien, wen je sneller aan deze versie van je hoofd. En wat je ook doet: gebruik geen flits!

Extra tools

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om extra tools te gebruiken, zoals een statief of andere lenzen. Daar lees je hier meer over. Tevens kun je de Pro Mode op Android inschakelen voor meer foto-opties.