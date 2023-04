Streamen met geknepen ogen: waarom veel nieuwe series zo donker zijn

In je favoriete serie of film gebeuren waanzinnige dingen, maar je kunt het haast niet zien. Waarom zijn nieuwe series zo donker gefilmd, of ligt dat aan je televisie?

Waarom series donker zijn, met mogelijke oplossingen

Steeds vaker moet je met geknepen ogen naar je televisiescherm kijken als je aan het streamen bent. Terwijl er op het scherm belangrijke dingen gebeuren op dure sets, kun jij enkel wat schimmen onderscheiden. Ligt dat aan de filmmaker of aan de televisie waar je op streamt? Het antwoord is beide, want om dit te verklaren komen een aantal opvallende ontwikkelingen bij elkaar.

HOUSE OF THE DRAGON continuing the classic Thrones tradition of making an episode so dark it's almost unwatchable pic.twitter.com/g1IXPlG6Nl — Brendan Hodges (@metaplexmovies) October 3, 2022

1. Goedkopere special effects

Men verwacht van moderne series tegenwoordig dezelfde ervaring als van grote bioscoopfilms. Een Marvel-serie moet er net zo goed uitzien als een Marvel-film en dat betekent veel special effects.

Goede special effects zijn duur en het kost veel tijd om ze te maken. Heb je een scène in het daglicht, dan is elk detail zichtbaar en moeten de special effects er dus piekfijn uitzien. Als een scène ‘s nachts plaatsvindt, dan kost dat een stuk minder geld en moeite.

2. Filmen met digitale camera’s

Vroeger werden donkere scènes vaak duidelijk verlicht, bijvoorbeeld met een blauwe tint. Als kijker kreeg je dan de illusie van duisternis, terwijl je toch alles zag. Filmmakers kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om hun scènes echt donker te filmen.

Dat heeft te maken met de overgang van analoge camera’s naar digitale camera’s. Met deze nieuwe camera’s kunnen filmmakers veel meer risico nemen, omdat ze het resultaat direct zien. Helaas houden ze daarbij niet altijd rekening met het feit dat niet iedereen die film of serie in een perfect donkere ruimte met een perfect afgesteld scherm kijkt.

3. Duistere sfeer

Het is dus makkelijker geworden om duistere scènes op te nemen en daar houden veel filmmakers van. De duisternis wordt gebruikt voor de sfeer, omdat het verhaal ook duister is.

Neem bijvoorbeeld House of the Dragon. Veel scènes van deze HBO-serie zijn in daglicht opgenomen, maar via effecten donker gemaakt. ‘Een opzettelijke, creatieve beslissing’, noemt HBO die lange, donkere scène op het strand. waar veel klachten over te horen waren.

Hi Stephen! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL — HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022

4. Kwaliteit gaat door streamen achteruit

Als jij een serie of een film streamt, dan is de kwaliteit minder dan als je bijvoorbeeld een blu-ray koopt. Dat komt door compressie, waarmee de filmbestanden kleiner worden gemaakt. Alles in volledige kwaliteit streamen is qua hoeveelheid data gewoonweg niet te doen. Het resultaat van deze compressie is dat er minder informatie in de beelden is verwerkt. Zeker bij donkere scènes heeft dat invloed op de zichtbaarheid.

5. Geen juiste omstandigheden

Toch heeft het ook een beetje met de omstandigheden te maken waarin jij kijkt. Kijk je een serie of film terwijl buiten de zon schijnt en de gordijnen niet dicht zitten, dan is de kans groot dat je een stuk minder ziet. Ook als het buiten donker is en de lampen op je scherm reflecteren zie je minder.

Daarnaast is het belangrijk op wat voor televisie jij kijkt. Goedkope televisies bieden vaak minder goede kwaliteit. Met een duur oled-scherm zie je veel meer tijdens donkere scènes.

6. Geen juiste instellingen

Ook kan er veel veranderen als je de instellingen van je televisie aanpast. Vaak hebben televisies al vooraf ingestelde opties, zoals ‘movie mode’ of ‘cinematic mode’. Schakel die in als je niet diep in de instellingen van je televisie wil duiken.

Als je er wel van houdt om zelf de instellingen aan te passen, ga je waarschijnlijk eerst de helderheid verhogen. Maar pas op: als je die te hoog zet wordt alles in beeld een beetje grijzig. Je kunt beter het contrast iets omhoog krikken. Ook kun je proberen om de hdr uit te schakelen. Elke televisie heeft daarnaast andere instellingen die je aan kunt passen, dus duik er eens in en probeer wat voor jouw situatie werkt.

Streamingtips

