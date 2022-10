Sim only steeds populairder: dit zijn alle voor- en nadelen

De populariteit van sim only-abonnementen zit al enkele jaren in de lift. Bij sim only kies je voor een abonnement met een looptijd, maar zonder toestel. Waarom groeit het marktaandeel van sim only zo hard, wat zijn de voordelen en nadelen? We duiken er in dit artikel dieper in.

De voordelen van sim only

Sim only wint al jaren aan populariteit in Nederland. Ook onder onze lezers merken we dat mensen steeds liever een smartphone direct in bezit hebben en zonder abonnement kopen.

‘Ruim de helft van alle Nederlanders (55%) heeft een sim only abonnement.’ Pricewise.nl

Maar wat maakt het dat we massaal overstappen naar een sim only-abonnement? We zetten de (wat ons betreft) grootste voordelen voor je op een rij.

#1 – Bespaar geld

Waarschijnlijk de nummer 1 reden en motivatie om over te stappen op sim only is geld. Zeker in deze tijden met een torenhoge inflatie, waarbij de prijzen van energie en boodschappen blijven oplopen is iedere manier om je maandlasten te drukken welkom.

Wat vaak vergeten wordt is dat je bij het afsluiten van een gewoon abonnement met smartphone extra kosten op je hals haalt.

Het gaat dan met name over de afbetaling van je smartphone. Het nieuwste model van bijvoorbeeld Samsung of Sony kost los al snel meer dan 1000 euro. De afbetaling hiervoor zit verwerkt in het maandbedrag.

Nog los van het exacte bedrag dat je in een keer of in termijnen betaalt, horen wij vaak dat mensen liever eenmalig een groot bedrag uitgeven, dan elke maand een beetje. Liever dus een keer een groot bedrag en een lage maandprijs dan geen aanschafkosten, maar maandelijks een fors bedrag.

Wat veel lezers na enkele jaren merken, is dat ze onbedoeld (veel) langer doen met hun smartphone. Veel toestellen zijn drie, vier of zelfs vijf jaar in gebruik – waar je bij een gewoon abonnement iedere een of twee jaar een nieuw toestel aangeboden krijgt.

Dit is iets van de laatste jaren: telefoons worden steeds beter (gaan langer mee) en heel grote vernieuwingen zijn er al jaren niet meer, waardoor de vraag naar de nieuwste telefoons kleiner wordt.

Naast dat je onderaan de streep vaak goedkoper uit bent met sim only, betaal je dus ook maandelijks fors minder. We komen later in dit artikel hier met een rekenvoorbeeld op terug.

#2 – Een hoger hypotheekbedrag

Kiezen voor sim only in plaats van een smartphone met abonnement zorgt er over het algemeen voor dat je een hoger hypotheekbedrag kunt krijgen. Dat is met de huizenprijzen van nu wel zo prettig.

Een abonnement van vier tientjes per maand zorgt al snel voor een verschil van ruim € 10.000 Hypotheekvisie.nl

Dat zit zo: sluit je een abonnement af met een toestel dat een waarde heeft van 250 euro of meer, dan zal je smartphone-abonnement bij het BKR worden geregistreerd. Je gaat volgens de overheid dan effectief een lening aan, je gebruikt je telefoon namelijk al nog voor je er volledig voor betaald hebt.

Een lening, ongeacht welke vorm, heeft een negatief effect op het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen. Zo kan een abonnement van vier of vijf tientjes per maand al snel 10.000 tot 15.000 euro hypotheek schelen. Je denkt er misschien niet aan wanneer je het telefoonabonnement afsluit, maar je krijgt de deksel later wel op de neus.

#3 – De smartphone die jij wil

Een ander voordeel van een sim only abonnement is dat je helemaal vrij bent om de smartphone te kiezen die jij op dat moment wil.

Ben je smartphone-abonnementen aan het vergelijken, dan zie je daar vooral dezelfde modellen smartphones voorbij komen. Dat komt doordat deze toestellen het meest populair zijn, en dus het vaakst over de toonbank gaan.

Een smartphone wil in de looptijd van twee jaar nog wel eens sneuvelen. Heb je ‘m niet verzekerd, dan zul je een ander toestel moeten kopen. Op dat moment betaal je dubbel voor de aanschaf en de aflossing binnen je abonnement.

Het grote pluspunt van sim only is in dat geval dat je helemaal vrij bent in de aanschaf van je toestel, zolang deze simlock vrij is. Wil je een toestel langer gebruiken dan dat je contract loopt? Ook dat kan.

#4 – Vrijheid: maandelijks opzegbaar

Kies je voor een traditioneel abonnement waarbij je maandelijks voor de afbetaling van je toestel betaalt, dan zit je vast aan een overeenkomst (contract) van een of twee jaar.

Veel sim only-providers bieden de mogelijkheid om voor een maandelijks opzegbaar abonnement te kiezen. Het besef dat je het abonnement op ieder moment kunt opzeggen geeft je veel vrijheid.

Onze sim only-vergelijker geeft duidelijk aan welke abonnementen maandelijks opzegbaar zijn.

#5 – Flexibel: je bundel altijd kunnen aanpassen

Veel providers geven je tegenwoordig de mogelijkheid je sim only-bundel aan te passen.

Dat betekent dat je op ieder gewenst moment het aantal belminuten naar beneden of boven kan bijstellen, of de hoeveelheid dataverkeer kan verhogen of verlagen.

Dit is ideaal wanneer je bijvoorbeeld een trip naar het buitenland hebt gepland, of een tijdje geen WiFi-verbinding voor handen hebt.

#7 – Lief voor het milieu

En het laatste maar zeker niet het minste voordeel uit het rijtje: kiezen voor sim only is ook kiezen voor het milieu.

Veel mensen die voor een sim only-abonnement in combinatie met een los toestel gaan, gebruiken hun toestel uiteindelijk langer.

De ecologische voetafdruk van de smartphone binnen de sector ICT groeit van 4% (2010) naar een verwachtte 11% in 2040 Setso.nl

Het is niet verrassend dat het beter voor de wereld is om langer met een product te doen. Zeker wanneer het om technologische producten zoals smartphones gaat. In smartphones worden namelijk tal van zware metalen zoals lood, nikkel, beryllium, kwik en lithium gebruikt.

De nadelen van sim only

Ook de sim only-wereld gaat niet alleen over toestelgeur en bundelschijn. Dit zijn wat ons betreft de grootste nadelen van een sim only-abonnement.

#1 – Je moet je toestel in een keer betalen

Waar je bij een smartphone met abonnement je toestel per maand aflost, heb je die luxe bij sim only niet.

Dat betekent dat als je een nieuwe smartphone wilt kopen, je deze uit eigen zak zult moeten betalen. Je legt in eerste instantie best wel wat geld neer. De pijn wordt echter al snel verzacht door het lagere maandbedrag en voor je het weet ben je de aanschafprijs vergeten.

#2 – 5G Internet niet altijd inbegrepen

Bij sim only-abonnementen is de snelste vorm van mobiel internet (5G) niet altijd standaard inbegrepen, let hier goed op. In onze sim only-vergelijker kun je filteren op 4G- en 5G-internet en laten we in de resultaten duidelijk zien of 5G-internet ondersteund wordt.

Let ook op de landelijke dekking van de mobiele provider waar je een abonnement gaat afsluiten; deze kan variëren. Woon je bijvoorbeeld in het buitengebied, dan raden we je al helemaal aan even te checken hoe het zit met het bereik in jouw woonplaats. Niets is vervelender dan een abonnement afsluiten en er vervolgens achterkomen dat je om de haverklap niet kunt bellen en/of internetten vanwege een slechte verbinding.

#3 – Kosten buiten je bundel

Iets om in de gaten te houden bij een sim only-abonnement is het verbruik buiten je bundel. Heb je met je provider bijvoorbeeld een datalimiet van 5GB afgesproken, dan kun je extra kosten verwachten voor alle verbruikte data boven die limiet.

Die extra kosten kunnen oplopen tot zo’n 15 cent per MB, dit is dus iets om rekening mee te houden. Alle providers vermelden op hun websites hoeveel ze in rekening brengen voor extra verbruikte data en/of belminuten.

Wil je dit absoluut voorkomen, dan raden we je aan te kiezen voor een sim only abonnement met onbeperkt internet. Een alternatief is de prepaid-versie van sim only, namelijk sim only prepaid. Dat werkt exact hetzelfde als een normale prepaid kaart. Je stort er een tegoed op, en kunt vervolgens gewoon bellen, smsen en internetten. Is het tegoed op, dan kun je simpelweg niet meer bellen en internetten totdat je nieuw tegoed gestort hebt.

Sim only prepaid werkt perfect voor mensen die wel bereikbaar willen zijn, maar zelf niet veel gebruikmaken van belminuten en dataverkeer.

Marktaandeel sim only

Dat de populariteit van sim only in zowel abonnement- als prepaid vorm toe blijft nemen, blijkt ook uit onderzoek van Telecompaper Consumer Insights. Onder alle leeftijdsgroepen in Nederland wint sim only al enkele jaren terrein.

Ook providers hebben dit door, waardoor het niet zo gek te noemen is dat commercieel gezien de grote Nederlandse namen massaal inzetten op het adverteren van sim only.

Welke sim only provider kiezen?

Mocht je twijfelen tussen verschillende providers van sim only-abonnementen, dan raden we je aan deze review van sim only-providers te lezen hier op AndroidPlanet.nl.

We zetten hier alle voor- en nadelen van individuele providers op een rij, samen met de sim only-mogelijkheden en bundels die zij aanbieden.

4G of 5G?

Wanneer je voor sim only kiest maak je indirect ook een keuze tussen 4G- of 5G-internet, en ook hier kun je op filteren in onze onafhankelijke vergelijker:

Vanzelfsprekend zijn de sim only-abonnementen met 5G-internet duurder dan de abonnementen met 4G-internet. Hou ook rekening met de dekking, want sommige providers hebben een wat mindere dekking in bepaalde (uit)hoeken van het land.

Meer daarover kun je lezen in dit artikel over de dekking van mobiele providers in Nederland.

Verschillen tussen de 4G- en 5G-netwerken

Het grootste verschil tussen het 4G-netwerk en zijn opvolger het 5G-netwerk is de bandbreedte.

Bij een 4G-netwerk kunnen snelheden gehaald worden van 100 Mbps. Binnen een 5G-netwerk ligt die grens op 10 Gbps (!), wat een factor 100 sneller is. Naast snelheid zijn er andere voordelen zoals een lagere latency. Met latency hebben we het over de reactiesnelheid tussen apparaten.

Meer weten? Je kunt in dit artikel meer lezen over de verschillen tussen het 4G- en het 5G-netwerk.

Sim only-bundel samenstellen

Het samenstellen van een sim only-bundel die bij jouw wensen en verbruik past stelt niet zo veel voor. Waarschijnlijk heb je nu al een goede indruk van hoeveel belminuten en dataverkeer je gebruikt. Het grote voordeel van sim only is dat je jouw bundel op ieder gewenst moment kunt aanpassen.

In 2021 was de inhoud van een mobiele bundel met 39% de grootste reden om over te stappen naar een andere provider Consumentenonderzoek telecommarkt ACM 2021

In onze eigen vergelijker stel je de voor jouw perfecte sim only-bundel samen door gebruik te maken van de filtermogelijkheden aan de linkerkant van het scherm:

Meest belangrijk voor je zijn (verwachten we) de hoeveelheid dataverkeer en het aantal belminuten. In de vergelijker kun je daarnaast ook filteren op provider, looptijd en heb je in sommige situaties de mogelijkheid om gebruik te maken van combinatievoordeel.

Combinatievoordeel is er wanneer je bijvoorbeeld al internet en/of televisie van een provider afneemt. De meeste providers bieden dan een korting aan. Ook kun je in sommige gevallen korting krijgen wanneer een familielid dezelfde provider gebruikt.

Rekenvoorbeeld: sim only versus abonnement

Gek genoeg loont het kiezen voor sim only vaak juist bij duurdere toestellen zoals de Sony Xperia 1 IV of de Xiaomi 12 Pro.

Stel je hebt je zinnen gezet op de Sony Xperia 1 IV, vanwege zijn unieke beeldverhouding met 4K HRD display en goede cameraprestaties.

Dan kun je voor een abonnement kiezen waarbij je het toestel krijgt, of je kunt het toestel los kopen en combineren met een sim only-abonnement.

Onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op de beste deal(s) in onze eigen onafhankelijke vergelijker. Het gaat hier wel om een momentopname, want prijzen fluctueren. Het rekenvoorbeeld is opgemaakt in augustus 2022.

Sony Xperia 1 IV met abonnement Sony Xperia 1 IV los met sim only Belminuten: onbeperkt Belminuten: onbeperkt Dataverkeer: onbeperkt Dataverkeer: onbeperkt Abonnement: € 30,00 p/m Abonnement: € 15,00 p/m Betaling telefoon: € 40,00 p/m Betaling telefoon: € 1.269,00 eenmalig Looptijd in maanden: 24 Looptijd in maanden: 24 Totaal: € 1.680,00 Totaal: € 1.629,00 Maandbedrag: € 70,00 Maandbedrag: € 15,00





Je ziet dat het in bovenstaand voorbeeld niet enorm scheelt qua kosten. Houd er wel rekening mee dat er andere voordelen (en nadelen) voor de verschillende mogelijkheden kunnen spelen.

Zo kun je de bundel van een sim only-abonnement altijd aanpassen, kun je (bijna) altijd het abonnement binnen een maand opzeggen en krijg je geen BKR-registratie bij het afsluiten zonder toestel.

Zo’n BKR-registratie kan vervelend uitpakken bij (bijvoorbeeld) het aanvragen van een hypotheek. Een maandbedrag van vier of vijf tientjes kan ervoor zorgen dat je maximale hypotheekbedrag tussen de 10.000 en 15.000 euro lager ligt.

Verschillen tussen een abonnement en prepaid

Net zoals bij een regulier smartphoneabonnement of prepaid kaart, bestaan er ook bij sim only verschillen.

Sim only abonnement

Bij een sim only abonnement krijg je van je provider een simkaart, tenzij je voor eSim kiest. Bij eSim zit de simkaart al ingebouwd in je telefoon, wat dus ook betekent dat het abonnement gekoppeld is aan de smartphone die je in gebruik hebt.

Naast de fysieke of eSim kaart, zorgt je provider ervoor dat jij iedere maand beschikt over het aantal belminuten, sms-jes en hoeveelheid dataverkeer die zijn afgesproken. Als het goed is, heb je in onze sim only-vergelijker zelf aangegeven hoeveel dataverkeer en belminuten je nodig hebt ;-).

Ben je door je belminuten of data heen, dan betaal je die maand extra kosten voor de minuten of data die je buiten de grenzen van je bundel verbruikt. Die kosten kunnen per provider verschillen. Het fijne hiervan is dat je kunt blijven bellen, sms-en en internetten – echter kunnen de kosten ongemerkt hoog oplopen.

Gelukkig zijn veel (maar niet alle) providers tegenwoordig zo vriendelijk je per sms te berichten wanneer het einde van je bundel in zicht komt.

Sim only prepaid

Bij sim only prepaid krijg je van de door jou gekozen provider een simkaart of eSim. Hieraan is ueenbelbundel of databundel gekoppeld.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het kopen van tegoed, dat op de kaart geplaatst wordt. Is het tegoed op? Dan kun je niet meer bellen, sms-en of gebruik maken van mobiel internet.

Het fijne van prepaid is dat je altijd in controle bent. Er kunnen geen onverwachte (hoge) kosten om de hoek komen kijken, want op is op. Een ander groot voordeel is dat je niet vastzit aan een abonnement.

Welke van de twee is goedkoper?

Om daar een antwoord op te kunnen geven moet jij voor jezelf bepalen wat voor type beller je bent. Bel je vrijwel nooit naar mensen en gebruik je internet eigenlijk alleen voor appjes en e-mail? Dan is prepaid sim only in (heel) veel situaties de goedkopere optie.

Bel en/of internet je regelmatig, kijk je graag naar YouTube, luister je een podcast of ontspan je met een stream op Twitch – dan is een sim only-abonnement de betere (voordeligere) keuze.