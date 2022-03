Video: wat gebeurt er als je een simkaart-tool per ongeluk in de microfoon steekt?

Om je simkaart te vervangen steek je een metalen tool in een gaatje. Je smartphone heeft echter meerdere openingen – is het een ramp als je het verkeerde gaatje gebruikt?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je microfoon doorboren met een simkaart-tool: zo erg is het

De microfoon van een smartphone is een klein, rond gaatje in de behuizing. Sommige fabrikanten kiezen ervoor om de microfoon vlak naast de simkaarthouder te positioneren. Dat klinkt misschien niet als een probleem, maar om de simkaarthouder te verwijderen steek je een speciale tool in een klein, rond gaatje. Je voelt ‘m al aankomen: dit gaatje lijkt sprekend op een microfoon en vice versa.

Stel, je wil jouw simkaart vervangen. Omdat beide gaatjes zo dicht op elkaar geplaatst zijn, zou het best kunnen dat je de simkaart-tool per ongeluk in de microfoon steekt. Dit levert natuurlijk niet het gewenste resultaat op – en dus is de kans groot dat je ook nog eens extra hard aanduwt. Dan slaat het besef in als een bom: je hebt zojuist een metalen pin in de microfoon geboord.

Zack van het bekende YouTube-kanaal JerryRigEverything zoekt in een recente video uit of het perforeren van de microfoon voor problemen kan zorgen. Hij test hiervoor meerdere smartphones, waaronder een Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 6 Pro en OnePlus 10 Pro.

Spoiler alert: alle smartphones overleven de test. De microfoons bevinden zich in alle toestellen onder de opening, en niet aan de achterkant. Hierdoor kun je de metalen pin nooit in de kwetsbare onderdelen steken. Ook het waterdichte materiaal bevindt zich bovenaan de opening. Je kunt dus niks slopen, hoe hard je ook duwt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onlogisch

Je weet nu dus dat het geen ramp is als je een simkaart-tool in het verkeerde gat steekt. Dat is fijn, maar er zijn ongetwijfeld een hoop mensen die dit niet weten. Wij weten dat de slordige positionering van microfoons en simkaarthouders al voor flink wat spreekwoordelijke hartaanvallen heeft gezorgd – dat lees je bijvoorbeeld op dit Samsung-forum. En dat is natuurlijk gewoon een beetje zonde van de energie.

Fabrikanten zouden beter moeten nadenken over de layout van hun smartphones. Microfoon aan de ene kant, simkaarthouder aan de andere kant. Veel fabrikanten doen dit gelukkig al, maar veel ook niet.

Wil je meer soortgelijke artikelen lezen? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.