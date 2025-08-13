Het is nu duidelijk wat Apple van plan is met zijn spraakassistent: Siri gaat apps op iPhones besturen. Hoe zit het met Gemini en Android?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri verus Gemini: het besturen van apps

Apple worstelt met de recente ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Terwijl bedrijven zoals Google, Meta en natuurlijk OpenAI hoge ogen gooien met telkens nieuwe, indrukwekkende AI-tools, struikelt Apple op de achtergrond nog met wat de iPhone-maker ‘Apple Intelligence’ heeft genoemd.

Voornamelijk gênant voor Apple is de huidige staat van Siri. De spraakassistent was al nooit de slimste van de klas, maar nu steekt Siri wel heel dom af vergeleken met bijvoorbeeld Gemini of Perplexity die je op een Android-toestel als assistent kunt instellen.

Daarom werkt Apple al een tijdje aan een slimmere Siri, maar deze upgrade moest uitgesteld worden vanwege tegenvallende resultaten. Voor Apple is het namelijk belangrijk dat dingen altijd goed werken, in plaats van circa 80 procent van de tijd zoals met AI-tools vaak het geval is.

Siri gaat apps besturen

Dankzij de doorgaans goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg weten we nu wat de slimme versie van Siri echt kan. Apple wil dat je alle apps via je stem kunt besturen. Je geeft Siri bijvoorbeeld de opdracht om een foto te bewerken of een reactie in een app te plaatsen, zonder dat je zelf de handelingen hoeft uit te voeren.

Dat werkt niet alleen met de apps van Apple zelf, want volgens Gurman test Apple de verbeterde Siri inmiddels met onder andere WhatsApp, YouTube, Amazon, Temu, Threads, Uber en AllTrails.

Hoe dat precies gaat werken is nog afwachten, maar je kunt er makkelijk iets bij voorstellen. Voor apps zoals WhatsApp zal het voornamelijk een toegankelijkheidsfunctie zijn, maar in apps met een ingewikkelde interface (zoals Temu of een foto-editor) kan iedereen er baat aan hebben. Laat een AI zich maar een weg door de menu’s zoeken om hetgeen te vinden wat jij nodig hebt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En Gemini dan?

Google’s Gemini kun je op dit moment wel toegang geven tot specifieke apps. Het idee is dan dat Gemini informatie uit die apps mag gebruiken om je beter te helpen. In specifieke gevallen kun je ook acties uitvoeren. Denk aan een bericht verzenden in WhatsApp, iets zoeken in YouTube of iets afspelen in Spotify. Toch zijn deze mogelijkheden nog zeer beperkt en de ontwikkeling lijkt niet snel te gaan.

Het is ook niet zomaar iets. De AI moet precies snappen hoe apps werken, door onder andere knoppen en teksten te herkennen. Elke app werkt weer anders, en kan door een update een nieuw design krijgen.

Als de verbeterde Siri goed werkt met deze App Intents (zoals Apple de functie eigenlijk noemt), dan maakt Apple direct een inhaalslag op Google door AI een stuk nuttiger in het dagelijks gebruik te maken.

Privacy en iPhones

Google heeft qua AI een voorsprong op Apple, maar Apple zit qua hardware in een betere positie. Alle nieuwe iPhone-modellen hebben een Apple-chip met lokaal draaiende AI, waardoor gebruikers zich geen moment zorgen hoeven te maken over hun privacy. Dat is toch anders dan dat Gemini meekijkt met alles wat je op je smartphone doet.

Wel is het belangrijk om te zeggen dat met er deze technologie niets zeker is. Het kan zijn dat Apple in de lente van 2026 het gebruik van de smartphone compleet revolutioneert. Het kan ook zijn dat het bedrijf de technologie weer moet uitstellen en dat Google ondertussen met iets beters komt. Dat houdt het interessant.

Aan de slag met Gemini

Hoe zit het ook alweer met Gemini? We zetten de verschillende Gemini-modellen voor je op een rijtje. Lees ook alles over de Gemini-app.