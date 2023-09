Zo scoor je drie maanden SkyShowtime voor 13,99 euro

Zoek je nieuwe films en series om te kijken? Dan kun je SkyShowtime misschien eens proberen. De streamingdienst is tijdelijk goedkoper.

SkyShowtime-aanbieding: drie maanden korting

SkyShowtime is een relatief nieuwe streamingdienst die sinds oktober vorig jaar in Nederland beschikbaar is. Normaliter betaal je 6,99 euro per maand voor een abonnement, maar tijdelijk kun je profiteren van een interessante aanbieding. Nieuwe abonnees betalen de eerste drie maanden in totaal 13,99 euro.

Normaal ben je hiervoor 20,97 euro kwijt, wat betekent dat je een maand gratis kijkt. De aanbieding loopt tot en met 30 september en via deze link kun je van de SkyShowtime-korting profiteren. Heb je al een abonnement? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor de korting.

Na drie maanden wordt je abonnement automatisch verlengd en betaal je 6,99 euro per maand. Heb je tegen die tijd genoeg gezien, dan kun je er voor kiezen om je SkyShowtime-abonnement op te zeggen. De dienst laat je overigens op drie apparaten tegelijk kijken en je kan films en series downloaden voor offline gebruik.

Films en series SkyShowtime

SkyShowtime lanceerde vorig jaar met een nogal beperkt aanbod, maar inmiddels zijn er veel films en series toegevoegd. Je kan er terecht voor populaire titels als Yellowstone, Dexter, Yellowjackets, Tulsa King, Star Trek, Halo en Rabbit Hole.

Daarnaast verschijnt Poker Face binnenkort op de dienst en nieuwere titels als Scream en Knock at the Cabin kun je nu al kijken. Zoals gezegd kost SkyShowtime 6,99 euro per maand, waarbij je de dienst een week gratis kan proberen. Er is ook jaarabonnement beschikbaar, waarvoor je 54,99 euro per jaar betaalt.

Het aanbod van streamingdiensten is groot in Nederland. Op dit moment kun je je abonneren op Netflix, Videoland, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, Viaplay en Discovery Plus. Disney Plus heeft nu ook een aanbieding, waarbij je de eerste drie maanden 1,99 euro per maand betaalt. Later dit jaar verhoogt de streamingdienst zijn maandprijs naar 10,99 euro.

