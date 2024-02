SkyShowtime introduceert abonnement met reclame en verhoogt prijzen

Vanaf 23 april 2024 ga je flink meer betalen voor een abonnement bij streamingdienst SkyShowtime. Vanaf die datum kun je ook kiezen voor een betaalbaarder abonnement, waarbij er dan wel reclames geserveerd worden.

SkyShowtime duurder vanaf 23 april: 2 euro per maand extra

Huidige abonnees van streamingdienst SkyShowtime betalen 6,99 euro per maand, of de helft als je direct vanaf de lancering in Nederland een abonnement hebt afgesloten. Vanaf 23 april betaal je voor datzelfde abonnement 8,99 euro per maand, zo heeft de dienst laten weten middels een persbericht.

Vanaf die datum is het wel mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor 70,99 euro, waarmee je dus zo’n twee tientjes bespaart. Tevens wordt de naam iets aangepast vanaf eind april. Dit huidige abonnement wordt dan omgedoopt naar: Standaard plus.

Nieuw: reclame-abonnement voor 5,99 euro per maand

Vanaf die datum is het ook mogelijk om te kiezen voor een nieuwe type abonnement: Standaard met reclame. Zoals de naam doet vermoeden kun je zo het hele aanbod zien van SkyShowtime, maar worden er regelmatig reclames getoond. Details over hoeveel reclames je te zien krijgt, of dat alleen vooraf aan de film of serie is of ook tussendoor of wat de verhouding tussen content en reclame is, zijn onbekend.

Je kunt ook kiezen om een jaarabonnement af te sluiten, waarmee je twaalf maanden kijkt voor totaal 46,99 euro. Android Planet heeft de vraag gesteld of huidige abonnees die 3,50 of 6,99 euro per maand betalen voor het reclamevrije abonnement dat ook blijven doen, maar dat is niet het geval aldus een pr-medewerker. Mensen die een abonnement hebben afgesloten met 50 procent korting gaan de helft van 8,99 euro per maand betalen, wat neerkomt op een euro meer dan ze nu betalen. Abonnees die nu 6,99 euro betalen voor hun huidige abonnement worden overgezet naar Standaard Plus en gaan 8,99 euro per maand betalen.

Er is nog onbekend wanneer de dienst begint met het streamen van 4K-content, iets wat tot op heden nog niet wordt aangeboden door SkyShowtime.

Alle prijzen op een rijtje

Standaard tot en met 22 april 2024 – 6,99 euro per maand

Standaard plus vanaf 23 april – 8,99 euro per maand

Standaard met reclame vanaf 23 april – 5,99 euro per maand



Jaarabonnement Standaard met reclame vanaf 23 april – 46,99 euro

Jaarabonnement Standaard plus vanaf 23 april – 70,99 euro



Of SkyShowtime ook weer zogenaamde 6-maandendeals gaat aanbieden is nog onbekend. Momenteel kun je ook een abonnement afsluiten voor een half jaar, waarbij je ook wat korting scoort.

Zie jij wat in zo’n betaalbaarder abonnement waarbij je dan wel te maken krijgt met reclames en advertenties of vind je dat helemaal niks? Het prijsverschil tussen een abonnement met of zonder reclame is straks drie euro, is het je dat waard? Laat het uiteraard even weten in de comments onder dit artikel!