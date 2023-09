Opinie: SkyShowtime begint zich eindelijk te bewijzen op de streamingmarkt

Het was voor SkyShowtime in Nederland geen best begin, maar de streamingdienst begint zich in 2023 eindelijk te bewijzen.

SkyShowtime in 2023: eindelijk een beetje pit

Toen SkyShowtime iets minder dan een jaar geleden in Nederland verscheen, was het geen groot feest. De streamingdienst wist door een aantrekkelijke prijs wel op te vallen, maar het aanbod van series en films viel tegen. Men verwachtte stapels Star Trek, shows zoals Yellowjackets en films die onlangs nog in de bioscoop te zien waren. Niets van dat alles.

In de praktijk bleek SkyShowtime voornamelijk de plek om alle series van Taylor Sheridan te promoten. Dat is niet overdreven, want deze man is verantwoordelijk voor Yellowstone, Mayor of Kingstown, 1883, Tulsa King en 1923. Naast deze shows was er gewoon niet veel anders te zien, maar dat lijkt nu te veranderen.

Films en series

SkyShowtime is eindelijk de plek om relatief nieuwe films te kijken, want die worden er massaal op geplaatst. Zo kun je nu kijken naar M3gan, Violent Night, Knock at the Cabin, De Gelaarsde Kat 2, Scream VI, Babylon, Cocaine Bear, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en Tár.

Films zoals M3gan en Cocaine Bear zijn geinig voor tussendoor, maar er zitten ook echte must watch-titels tussen. Zo was Tár genomineerd voor de Oscar voor de beste film, is De Gelaarsde Kat 2 één van de beste animatiefilms van de afgelopen jaren en blijkt Dungeons & Dragons veel beter dan je zou verwachten.

In oktober komt daar in ieder geval nog The Super Mario Bros. Movie bij, in november Renfield met Nicolas Cage als Dracula en in december Transformers: Rise of the Beasts.

Qua series gaat het iets minder hard. Pas in mei werd Yellowjackets toegevoegd, dat al sinds de launch van SkyShowtime werd beloofd. En nu pas kunnen we wekelijks kijken naar een nieuwe aflevering van Poker Face, terwijl de serie in de eerste maanden van het jaar werd uitgezonden in de Verenigde Staten. Gelukkig waren beide series het wachten wel meer dan waard. Daarnaast is Strange New Worlds een geliefde hit.

Stakingen

Voor het komende jaar wordt het interessant om te zien hoe de verschillende streamingdiensten omgaan met de huidige stakingen in Hollywood. Diensten die grotendeels afhankelijk zijn van eigen producties, zoals Disney Plus en HBO Max, zullen het moeilijker krijgen dan een dienst die nog een tijd kan leunen op het beschikbaar maken van films die net uit de bioscoop komen. Daar kan SkyShowtime van profiteren.

In onze SkyShowtime-review schreven we een jaar geleden dat SkyShowtime nog niet liet zien waarom je deze streamingdienst zou moeten nemen, maar dat er wel potentie was. Nu begint die potentie eindelijk zichtbaar te worden.

Wel is het nodig om in de toekomst nieuwe series sneller naar Nederland te halen. Shows zoals Yellowjackets en Poker Face zijn publiekstrekkers, maar in mijn omgeving heb ik van meerdere mensen gehoord dat ze het te lang vonden duren en daarom maar via andere kanalen hebben gekeken. Dat is natuurlijk zonde.

