SkyShowtime in 2022 naar Nederland: dit moet je weten

In 2022 komen er meerdere nieuwe streamingdiensten bij, waaronder SkyShowTime vol bekende series en films. Dit moet je weten over SkyShowtime in Nederland.

SkyShowtime in Nederland

In de Verenigde staten zijn de afgelopen jaar verschillende nieuwe streamingdiensten gelanceerd die we in Nederland nog niet hebben. Daartussen zitten Paramount Plus en Peacock. De content van deze diensten wordt gebundeld en onder de naam SkyShowtime in Nederland en zo’n twintig andere landen uitgebracht.

Wat kunnen we zien?

De content van SkyShowtime bestaat uit series en films van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime. Daarnaast vind je dus de aangekochte en originele content van Paramount Plus en Peacock.

Paramount Plus heeft alle Star Trek-series, er komt een nieuwe Criminal Minds aan en er wordt gewerkt aan een vervolgfilm op Teen Wolf. Op de dienst vind je ook series van Nickelodeon zoals The Fairly Oddparents, iCarly en Rugrats. Tevens komen nieuwe bioscoopfilms rap naar de streamingdienst, zoals Top Gun: Maverick en Mission: Impossible 7.

Peacock heeft in de Verenigde Staten een hoop klassiekers, zoals 30 Rock, Battlestar Galactica, Cheers, Frasier, Everyone Loves Raymond en Will & Grace. Daarnaast worden er nieuwe series gemaakt, zoals een nieuwe Saved by the Bell, een nieuwe Punky Brewster en een animatieserie rond Curious George.

Of alle content ook naar Europa komt is onduidelijk. Veel series die in de Verenigde Staten exclusief bij deze diensten te zien zijn, vind je in Nederland bij andere streamingdiensten. Denk aan Star Trek: Discovery bij Netflix en Star Trek: Picard bij Prime Video. Het is mogelijk dat je straks een SkyShowtime-abonnement nodig hebt om deze en andere series verder te kijken.

Hoe werkt de app?

De technologie van SkyShowtime is gebaseerd op Peacock. Dat betekent dat we in Nederland een app vergelijkbaar met die van Peacock krijgen, met alle extra content van deze samenwerking. De app is vergelijkbaar met andere streamingdiensten en krijgt in zowel de Play Store als de App Store gemiddeld positieve recensies.

Wat kost SkyShowtime?

Een prijs voor SkyShowtime is nog niet bekend gemaakt. Het is ook nog niet duidelijk wanneer in 2022 de dienst beschikbaar komt. Opvallend is dat Peacock in de Verenigde Staten een gratis optie heeft met advertenties. Het is nog niet bekend of dit model ook in Europa wordt getest, maar het zou een interessante keuze zijn op een overvolle markt waar mensen wellicht niet nog een abonnement willen afsluiten.

Welke streamingdiensten komen er nog meer in 2022?

In 2022 kun je in Nederland onder andere ViaPlay en mogelijk HBO Max verwachten. Check ook ons overzicht met alle streamingdiensten waar je op dit moment series, films en documentaires kunt kijken.