Kijktips: check eerst deze series en films op SkyShowtime

Streamingdienst SkyShowtime is nu in Nederland beschikbaar, met een aardig aanbod van nieuwe series en films. We zetten de beste SkyShowtime kijktips voor je op een rij.

SkyShowtime kijktips: kijk deze als eerste

Ja hoor, er is weer een streamingdienst in Nederland verkrijgbaar: SkyShowtime. Voor 6,99 euro per maand (of 3,49 euro, als je voor 6 december abonnee wordt) krijg je toegang tot een aardig aanbod van series en films die nog niet eerder in Nederland waren te streamen.

Toch is er een hoop nog niet beschikbaar. Denk aan Yellowjackets, Dexter: New Blood en Top Gun: Maverick. Daarom vind je hier de series en films waar je wel mee kunt starten. Ook handig als je een proefabonnement neemt en zo snel mogelijk de krenten uit de pap wil vissen.

1. Star Trek: Strange New Worlds (serie)

Star Trek is weer helemaal terug. Wat begon met de serie Star Trek: Discovery, is uitgegroeid tot een breed aanbod aan verschillende shows in dit populaire universum. De nieuwste toevoeging is Strange New Worlds.

Terwijl Discovery zich stort op een lang, overkoepelend verhaal, bestaan de avonturen van Captain Pike en zijn crew in Strange New worlds uit losse afleveringen vol avontuur, verwondering en heldendaden. Dit voelt dus meer als een ouderwetse Star Trek-serie, maar met een moderne sfeer. Hoewel deze serie officieel een spin-off is van Discovery, hoef je die niet gezien te hebben om van Strange New Worlds te genieten.

2. Halo (serie)

Gamers zijn ongetwijfeld bekend met de Halo-serie, waarin hoofdpersonage Master Chief zich een weg langs talloze aliens schiet om de mensheid te redden. Master Chief, deze aliens en kunstmatige intelligentie Cortana keren allemaal terug in de televisieserie Halo.

De serie heeft een flink budget gekregen, maar dat zie je helaas niet altijd terug in de cgi. Wel is het een vermakelijke serie, zolang je niet verwacht dat alles hetzelfde is als in de games en de boeken.

3. Sonic the Hedgehog 2 (film)

Jim Carrey keert terug als de ultieme slechterik Dr. Robotnik. Deze keer heeft hij hulp in de vorm van de vechtgrage Knuckles. Gelukkig staat blauwe egel Sonic er ook niet alleen voor, want die heeft zowel Tails als zijn menselijke vrienden aan zijn zijde.

De Sonic-films zijn verrassend leuke gameverfilmingen voor het hele gezin. Wel onhandig is dat de eerste Sonic the Hedgehog-film niet op SkyShowtime staat, maar die vind je wel op Netflix.

4. The Offer (serie)

Miles Teller (bekend van Whiplash, Top Gun: Maverick) speelt in deze serie Albert S. Ruddy, de man die de legendarische film The Godfather heeft geproduceerd. Een must voor iedereen die The Godfather een warm hart toedraagt en leuk voor alle liefhebbers van filmmaken.

5. Super Pumped (serie)

De serie Super Pumped vertelt elk seizoen een ander verhaal over een bijzonder bedrijf. In dit eerste seizoen draait alles om Uber. Joseph Gordon-Levitt speelt Travis Kalanick, een entrepeneur met een groot ego die zich door niemand tegen laat houden om zijn doel te bereiken. Met onder andere ook Kyle Chandler en Uma Thurman.

6. Let the Right One In (serie)

Toen Eleanor twaalf was, veranderde ze in een vampier. Nu moet haar vader niet alleen zijn dochter veilig houden, maar haar ook regelmatig voeden met menselijk bloed. Dat zorgt voor constante spanning. Let The Right One In is heerlijk griezelen in deze horrormaand.

7. The Quiet Place Part II (film)

Over griezelen gesproken: het vervolg op The Quiet Place is op SkyShowtime te kijken. Deze films gaan over een postapocalyptische wereld vol blinde monsters die op geluid afkomen.

Dat betekent dat de mensen die nog leven zo stil mogelijk moeten zijn. In de films volg je een familie op zoek naar andere overlevenden en dat is onwijs spannend. Helaas staat het eerste deel niet op SkyShowtime, maar wel op Netflix.

8. Yellowstone (serie)

Niemand minder dan Kevin Costner speelt de hoofdrol in deze dramaserie. Hij speelt John Dutton, het hoofd van een familie die de grootste ranch in Montana bezit. Verschillende partijen willen dit land van de familie afpakken, maar John zet alles op alles om het te beschermen. Daarnaast gaat het gezinsleven achter de deuren ook niet altijd makkelijk.

9. 1883 (serie)

1883 is een prequel van Yellowstone en meer een ouderwetse western. Ook in deze show wordt de Dutton-familie gevolgd, maar dan een vroegere generatie. De serie laat zien hoe zij naar Montana reizen om daar de bekende ranch op te zetten. Met Sam Elliott en zijn beroemde snor in de hoofdrol en Tim McGraw als de overgrootvader van John Dutton.

Meer SkyShowtime

SkyShowtime kost 6,99 euro per maand, maar als je jezelf via de website aanmeldt krijg je levenslang 50 procent korting. Deze actie geldt tot 6 december. We geven je daarnaast antwoord op vijf belangrijke vragen over SkyShowtime.

