Tip: scoor hier SkyShowtime met drie maanden korting

SkyShowtime-korting: drie maanden lang

We hebben in Nederland een boel streamingdiensten en een relatief nieuwe is SkyShowtime. De dienst heeft inmiddels een flink aanbod aan films en series en kost normaliter 6,99 euro per maand. Door een tijdelijk krijg je echter de eerste drie maanden korting.

Neem je nu een abonnement, dan betaal je drie maanden 3,99 euro in plaats van 6,99 euro per maand. Dat is een besparing van 40 procent. De aanbieding loopt tot 27 november en geldt alleen voor nieuwe abonnees. Heb je al een abonnement op SkyShowtime, dan heb je helaas pech. Je profiteer van de deal via deze link.

Na de eerste drie maanden wordt het abonnement automatisch verlengd en betaal je de reguliere prijs van 6,99 euro per maand. Het is echter mogelijk om het abonnement te allen tijde op te zeggen. Heb je dus genoeg films en series gekeken of gebruik je SkyShowtime toch niet genoeg, dan kun je de dienst gewoon opzeggen.

Dit heeft SkyShowtime te bieden

SkyShowtime lanceerde vorig jaar met een nogal beperkt aanbod, maar inmiddels zijn er veel films en series toegevoegd. Je kan er terecht voor populaire titels als Yellowstone, Dexter, Yellowjackets, Tulsa King en Star Trek. Sinds kort zijn de nieuwe series Special Ops: Lioness, Poker Face en Codename: Annika te kijken.

Met SkyShowtime kun je op twee apparaten tegelijk naar films en series kijken en maximaal vijf unieke profielen maken. De dienst heeft een app voor de Chromecast met Google TV, maar het is ook mogelijk om vanaf je smartphone of tablet naar het grote scherm te streamen. Het is verder mogelijk om SkyShowtime offline te gebruiken, wat handig is voor onderweg.

Het aanbod van streamingdiensten is groot in Nederland. Op dit moment kun je je abonneren op Netflix, Videoland, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, Viaplay en Discovery Plus.

