SkyShowtime: nieuwe streamingdienst op 25 oktober naar Nederland

Nederland krijgt er op 25 oktober een nieuwe streamingdienst bij. SkyShowTime is vanaf die dag in ons land beschikbaar en in dit artikel lees je er meer over.

SkyShowtime naar Nederland

SkyShowtime kondigde eerder al aan naar Nederland te komen en nu weten we precies wanneer. In een persbericht kondigt de dienst de officiële datum aan: 25 oktober. Vanaf die dienst zijn populaire series als Dexter, Yellowjackets en The First Lady te zien.

Ook zijn sommige bioscoopfilms snel op SkyShowtime te zien. Bij de release kun je kijken naar titels als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion en The Northman. HBO Max, een andere streamingdienst die nog niet zo heel lang in Nederland beschikbaar is, doet bij geselecteerde films hetzelfde. The Batman was bijvoorbeeld snel na de bioscooprelease ook op het digitale platform te checken.

Helaas is nog niet bekend wat SkyShowtime gaat kosten. In Finland, waar de dienst al is gelanceerd, betalen gebruikers 6,99 euro per maand. Mogelijk betalen we straks in Nederland (ongeveer) hetzelfde bedrag. Dit is echter niet bevestigd.

Wel is bekend dat SkyShowtime – zoals je zou verwachten – op veel apparaten werkt. Zo is er een Android-app, kun je de webversie gebruiken op je laptop/computer en is het ook mogelijk om via Android TV of Google TV te kijken. De dienst werkt dus prima met een Chromecast met Google TV op je televisie.

Meer over SkyShowtime

De content van SkyShowtime bestaat uit series en films van tv-zenders MTV, Nickelodeon en Showtime. Daarnaast vind je de aangekochte en originele content van Paramount Plus en Peacock.

Paramount Plus heeft alle Star Trek-series, er komt een nieuwe Criminal Minds aan en er wordt gewerkt aan een vervolgfilm op Teen Wolf. Op de dienst vind je ook series van Nickelodeon zoals The Fairly Oddparents, iCarly en Rugrats. De app is gebaseerd op die van Peacock, een streamingdienst in de Verenigde Staten.

Inmiddels zijn er in Nederland een boel streamingdiensten beschikbaar. Zo hebben we natuurlijk Netflix en Videoland, maar je kan je ook abonneren op Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video, ViaPlay en straks SkyShowtime. Genoeg om uit te kiezen dus.