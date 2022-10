Dit gaat streamingdienst SkyShowtime kosten in Nederland

SkyShowtime lanceert volgende week in Nederland, maar wat gaat de nieuwe streamingdienst kosten? De prijs is nu bekendgemaakt. Lees gauw verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime-prijs in Nederland

De nieuwe streamingdienst SkyShowtime, die vanaf volgende week dinsdag (25 oktober) in Nederland beschikbaar is, gaat 6,99 euro per maand kosten. Dat maakt de dienst bekend via een persbericht. SkyShowtime onthulde al een tijdje geleden bekend naar Nederland te komen, maar de officiële maandprijs werd toen niet gedeeld.

Het is overigens onbekend of er bij de lancering nog een actie geldt. HBO Max, dat ook sinds dit jaar in Nederland actief is, gaf klanten de eerste weken een ‘levenslange’ korting van 50 procent. Mogelijk heeft SkyShowtime voor de Nederlandse release een vergelijkbare actie in petto, maar hier is (nog) niets over bekend.

Op SkyShowtime zijn straks onder meer exclusieve films en series te zien. Denk aan titels als Dexter (New Blood), Yellowstone, Yellowjackets en The First Lady. Ook zijn sommige bioscoopfilms snel op SkyShowtime te zien. Bij de release kun je kijken naar titels als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion en The Northman.

De nieuwe streamingdienst is straks op de meeste apparaten te vinden. SkyShowtime lanceert apps voor Android en iOS, er komt een webversie zodat je ook op je computer kan kijken, en de dienst werkt op Android TV en Google TV. Dat laatste betekent dat je ook op je Chromecast met Google TV en Chromecast met Google TV (HD) van SkyShowtime gebruik kan maken.

Goedkoper dan Netflix

Met een maandprijs van 6,99 euro is SkyShowtime relatief betaalbaar. Zo is Netflix een stukje duurder: voor het goedkoopste abonnement (zonder hd-beeldkwaliteit) ben je 7,99 euro per maand kwijt. Ook voor Disney Plus betaal je maandelijks meer: 8,99 euro.

Videoland (het goedkoopste abonnement kost 4,99 euro) en Amazon Prime Video (2,99 euro per maand) zijn daarentegen goedkoper dan het nieuwe SkyShowtime. De Android Planet-redactie gaat de streamingdienst volgende week uitgebreid testen en jou van toffe artikelen voorzien. Houd de website dus in de gaten.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste streamingnieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.