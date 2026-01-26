SkyShowtime verhoogt prijzen: tot 2 euro per maand extra

SkyShowtime voert een prijsverhoging door. Vanaf 24 februari betaal je, afhankelijk van je abonnement, één of twee euro extra. We zetten alle nieuwe tarieven voor je op een rij.

Prijsverhoging SkyShowtime 2026

Aan het begin van 2026 krijgen abonnees van SkyShowtime een prijsverhoging voor de kiezen. Het is twee jaar geleden dat de streamingdienst de prijzen voor het laatst aanpaste. Destijds introduceerde SkyShowtime ook een nieuw abonnement met reclame.

Dit keer verandert er behalve de tarieven niets. Wie het goedkoopste abonnement met reclame heeft, betaalt vanaf 24 februari 6,99 euro per maand in plaats van 5,99 euro. Mensen met een normaal standaardabonnement, zonder reclame dus, zijn eveneens een euro per maand extra kwijt: 9,99 euro in plaats van 8,99 euro.

Een premium-abonnement op SkyShowtime, dat onder meer 4K-beeldkwaliteit biedt, wordt twee euro per maand duurder. Dat kost straks 13,99 euro in plaats van 11,99 euro.

Hieronder zie je de oude en toekomstige prijzen op een rijtje staan. SkyShowtime gebruikt de reguliere argumenten om deze prijsverhoging te rechtvaardigen: “We willen je de beste kijkervaring en klantbeleving blijven bieden”. Met de nieuwe tarieven blijft het overigens één van de goedkopere streamingdiensten, zeker voor wie het abonnement met reclame kiest.

Abonnement Huidige prijs Nieuwe prijs Standaard met reclame 5,99 euro 6,99 euro Standaard 8,99 euro 9,99 euro Premium 11,99 euro 13,99 euro

Levenslange korting blijft behouden

Behoorlijk wat klanten sloten in het verleden een abonnement met levenslang 50 procent korting af. Die korting blijft ook na 24 februari gewoon behouden. Als je een standaardabonnement hebt, ga je dan dus 5 euro per maand betalen in plaats van 4,50. Wie een premium-abonnement heeft is 7 euro kwijt in plaats van 6.

Is de prijsverhoging van SkyShowtime voor jou reden om je abonnement op te zeggen of blijf je de streamingdienst trouw? Laat het weten in de reacties!