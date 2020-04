Slack laat gebruikers vanaf nu videobellen met Microsoft Teams

De zakelijke chat-app Slack heeft integratie toegevoegd met Microsoft Teams. Zo is het mogelijk om via Teams te videobellen, terwijl je zo’n gesprek makkelijk via Slack start.

Slack laat je videobellen met Microsoft Teams

Slack wordt vaak beschreven als een zakelijke chat-app, maar biedt veel meer dan alleen chatvensters. Nu heeft Slack een bètaversie uitgebracht van hun app, waarmee een videogesprek kan worden opgezet met Microsoft Teams. In de officiële aankondiging is meer informatie te lezen over de integratie van de apps.

Het is een kwestie van Teams toevoegen aan Slack, waarna een videogesprek gestart kan worden. Dat kan makkelijk door een commando in te geven in Slack, waarna de deelnemers kunnen videochatten binnen de Microsoft Teams-omgeving. Ook kan een deelnemer snel deelnemen aan een videogesprek door op de link van een agenda-afspraak te klikken.

Tot slot is het mogelijk om Teams in te stellen als standaard-app voor videoconversaties in Slack. Meedoen aan een gesprek via Slack zelf is dus niet mogelijk. Wel kunnen gebruikers van die app zien hoeveel mensen er meedoen in het gesprek, en ook zien hoelang de videoconferentie bezig is.

Coronavirus laat mensen digitaal samenwerken

Door de situatie rondom het coronavirus werken veel mensen thuis, die van afstand ook met elkaar moeten samenwerken. Of Slack om die specifieke reden de integratie met Teams heeft toegevoegd, is onbekend. Slack en Microsoft Teams zijn namelijk twee concurrenten van elkaar. Beide diensten zagen de gebruikersaantallen afgelopen weken wel flink stijgen.

Werk je niet met Slack of ben je op zoek naar een alternatief om te videobellen wat niet voor werk is? Check dan deze vijf gratis videobel-apps voor Android. Naast het genoemde Microsoft Teams en het bekende WhatsApp, noemen we daar nog verschillende interessante alternatieven.

