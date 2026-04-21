Deze smartphones krijgen geen goed rapportcijfer

Je smartphone repareren gaat bij het ene bedrijf beter dan bij het andere, maar Apple en Samsung scoren het slechtst. Lees hier meer.

Cijfers in letters

Smartphones worden steeds krachtiger en geavanceerder, maar op het gebied van repareerbaarheid laten grote fabrikanten nog altijd steken vallen. Dat blijkt uit een recent onderzoek genaamd Failing the Fix 2026, dat is uitgevoerd door PIRG. Dit is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor consumentenbelangen en werkt aan maatschappelijke vraagstukken.

De smartphonemerken worden volgens het Amerikaanse becijferingssysteem beoordeeld, dus niet in cijfers maar in letters. De Galaxy-toestellen van Samsung scoren een D en de iPhones zelfs een D-. In Nederland zou dit ongeveer een 5 en een 5,5 zijn.

Hoe komt dit toch?

Een verklaring voor de lage cijfers heeft deels te maken met het ontwerp. Tegenwoordig worden veel smartphones dichtgelijmd, gebruiken ze speciale schroeven en combineren ze onderdelen op een manier die vervanging lastig maakt.

Het is opvallend dat juist Apple en Samsung zo slecht scoren, want beide merken zijn jaarlijks in een race verwikkeld om het grootste marktaandeel. Je zou verwachten dat de twee populairste smartphonemakers hun zaakjes op orde hebben.

Deze Android-merken doen het beter

De cijfers van Google en Motorola zijn iets positiever. Dit komt doordat sommige van hun toestellen eenvoudiger te openen zijn en onderdelen beter verkrijgbaar zijn.

De Google Pixels scoren een C- en Motorola scoort zelfs een B+. Als je dit vertaalt, zou Google een cijfer tussen de 5,5 en 6 krijgen en Motorola een rapportcijfer van ongeveer 7,5.

Dit betekent trouwens niet dat alle Android-smartphones automatisch goed scoren. Ook daar zitten grote verschillen tussen merken en modellen. High-end toestellen blijken vaak lastiger te repareren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Puntenaftrek

Smartphonemakers kunnen ook punten verliezen als ze lid zijn van lobbygroepen die het Right to Repair-beleid van de Europese Unie tegenwerken. Dit beleid moet er juist voor zorgen dat consumenten defecte producten makkelijker en goedkoper kunnen laten repareren in plaats van vervangen.

De Europese regelgeving zou de duurzaamheid bevorderen en afval verminderen. Veel smartphonemerken krijgen in dit onderzoek puntenaftrek, omdat ze banden zouden hebben met één van de lobbygroepen.

Apple en Samsung zetten inmiddels stappen in de goede richting, bijvoorbeeld met self-service-reparatieprogramma’s. Toch blijkt dat nog niet voldoende om echt goed te scoren.

Wie een nieuwe smartphone zoekt, doet er daarom goed aan om verder te kijken dan alleen specificaties. Hoe makkelijk een toestel te repareren is, is ook verstandig om naar te kijken. Niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.