Hoe je slimme apparaten kunt inzetten om te besparen op je energierekening

Je energierekening kan de komende tijd hoger uitvallen, maar gelukkig kun je slimme apparaten inzetten om te besparen. Wij leggen uit hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Besparen op energierekening met slimme apparaten

We hebben tegenwoordig steeds meer slimme apparaten in huis. Zo zetten we de lampen aan met een app of via onze stem en hoeven we zelfs niet meer op te staan om de temperatuur te regelen.

Mogelijk denk je dat al deze nieuwe technologie alleen maar stroom kost, maar je kunt deze apparaten juist inzetten om te besparen op je energierekening.

Energie besparen met slimme verwarming

Het eerste waar je waarschijnlijk aan denkt bij energiebesparing in je huis is de verwarming. Terecht, want het kost een hoop energie of gas om je huis warm te houden.

Een normale thermostaat zet je aan of uit. Waarschijnlijk zet je de temperatuur ‘s nachts lager en overdag hoger, maar daar blijft het bij. Een slimme thermostaat kan je huis slim verwarmen.

Hoeveel je hiermee bespaart ligt er voornamelijk aan hoe zuinig je nu al omgaat met je verwarming. Volgens Milieu Centraal kan een slimme thermostaat bij een gemiddelde woning waar mensen niet zuinig zijn, zorgen voor een besparing van 24 procent aan gas. Wel stelt Milieu Centraal dat iemand die al zuinig omgaat met de verwarming nauwelijks kan besparen met een slimme thermostaat.

In die zin biedt een slimme thermostaat vooral gemak. Bijvoorbeeld omdat de verwarming automatisch lager gaat als er niemand meer thuis is. Dat kun je zelf nog wel eens vergeten, waardoor de ruimte voor niets wordt opgewarmd.

Ontwikkeling van slimme thermostaten en uitbreidingen

Toch worden slimme thermostaten steeds intelligenter en werken ze steeds zuiniger. Op deze manier kun je ook als milieubewuste gebruiker nog winst halen. Zo houden sommige thermostaten rekening met het weer en zal het huis niet snel worden verwarmd als de zon dat iets later ook kan doen.

Ook kun je met slimme thermostaten van onder andere Nest, Eve, Tado en Netamo moduleren. Dat betekent dat de temperatuur van de ketel zo laag mogelijk wordt gehouden om je huis toch goed te verwarmen.

Tevens is het mogelijk om een slimme thermostaat uit te breiden. Met slimme radiatorknoppen zorg je ervoor dat je alleen de kamers verwarmt die je nodig hebt. Dit kun je zelfs automatiseren, zodat een kamer alleen wordt verwarmd als er daadwerkelijk iemand is. Zo’n knop kan vaak ook detecteren of er een raam is opengezet door een plotse temperatuurdaling. Dan wordt de verwarming automatisch tijdelijk uitgeschakeld, zodat je niet onnodig aan het stoken bent.

Energie besparen met slimme verlichting

Slimme lampen maken gebruik van led, wat een veel zuinigere technologie is dan bijvoorbeeld gloeilampen of spaarlampen. Als je nog ouderwetse lampen hebt hangen is het sowieso de moeite waard om die te vervangen voor led-lampen, of ze nou slim zijn of niet.

Het voordeel van slimme lampen is dat je ze van een afstand aan en uit kunt zetten, maar ook dat dit automatisch kan gaan. Door de locatie van je smartphone in de gaten te houden kunnen de lampen zien of je thuis bent. Als er niemand thuis is, gaan de lampen automatisch uit. Zo vergeet je nooit een lamp uit te zetten.

Maar het kan nog veel specifieker door sensoren te hangen in de ruimtes met lampen. Zo gaan lampen alleen aan als jij er bent en weer uit als jij bent verdwenen. Zo laat je nooit onnodig, per ongeluk een lamp aan staan in de badkamer, wc of schuur.

Een ander groot voordeel van slimme verlichting is dat je elke lamp kunt dimmen. Een gedimde lamp verbruikt minder stroom.

Energie besparen met slimme stekkers

Al je andere apparaten kun je beheren via slimme stekkers. Zo zijn er stekkerblokken op de markt, van onder ander Eve Energy, waarmee je via een app kunt zien hoeveel stroom de aangesloten apparaten verbruiken. Een nadeel van deze stekkerblokken is dat er maar weinig stekkers in passen, maar het is een handige manier om enkele apparaten zoals je televisie en spelcomputers in de gaten te houden.

Ook slimme stekkers kunnen een uitkomst bieden, want apparaten verbruiken stroom zonder dat ze staan ingeschakeld. Door slimme stekkers te gebruiken zorg je ervoor dat apparaten alleen stroom krijgen als jij ze nodig hebt, zonder dat je achter een kast moet duiken om stekkers in stopcontacten te stoppen.

Meer tips om geld te besparen

Android Planet helpt je de hele maand door met tips om geld te besparen. Zo leren we je onder andere hoe je jouw telefoonrekening zo laag mogelijk houdt. Bekijk alle artikelen in ons maandthema-overzicht.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.