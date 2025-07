Slimme brillen: zo staat het er nu voor

De slimme bril staat nog niet op het punt om de smartphone te vervangen, maar de wearables worden wel steeds normaler. Zo staat het met de slimme bril in 2025.

Slimme bril 2025: zo staat het er voor

Als de smartphone wordt opgevolgd is dat waarschijnlijk in de vorm van een bril. Alle grote techbedrijven zijn druk bezig met deze productcategorie om voorop te staan als het zover is.

Apple heeft begin 2024 zijn peperdure Vision Pro op de markt gezet, maar daar hoor je inmiddels heel weinig meer over. Toch zijn er tal van geruchten over volgende versies, die kleiner, lichter en goedkoper moeten worden. Zo zou er eerst een nieuwe versie met een verbeterde hoofdband en een snellere chip verschijnen, met over een paar jaar een compleet nieuw design.

Meta Orion

Samsung en Google werken ondertussen aan aan brillen met Android XR, een versie van Android speciaal voor virtual reality en augmented reality. Het eerste product is Project Moohan: een bril die vergelijkbaar is met de Vision Pro. Daarnaast lijkt Samsung aan verschillende andere brillen te werken zonder scherm, die vergelijkbaar zijn met de Ray-Ban-brillen die Meta op dit moment uitgebrengt.

Want Meta gelooft ook volledig in de toekomst van de slimme bril. Toch zegt dat niet direct wat natuurlijk, omdat Meta ook volledig geloofde in de toekomst van de Metaverse en dat helemaal mislukte.

Meta klust onder andere aan de de Orion Glasses, een normaal ogende bril met dik montuur waarmee je augmented reality kunt gebruiken: allerlei schermpjes oproepen in de echte wereld. Voor het zover is, werkt het bedrijf nu samen met onder andere Ray-Ban voor zonnebrillen met camera’s en Meta’s AI om vragen aan te stellen over je omgeving.

Er zijn zelfs geruchten dat TikTok-eigenaar ByteDance met een bril komt, gekoppeld aan een minicomputer in de vorm van een puck.

Kickstarter

Opvallend is dat je op Kickstarter ook over de ene na de andere AI-bril struikelt. Op dit moment lopen er drie verschillende projecten met AI-brillen die elk de mogelijkheid bieden om met een AI te praten terwijl je de bril draagt. Er is duidelijk interesse, want de brillen zijn een succes.

Zo hebben al meerdere brillen het Kickstarter-streefbedrag ruimschoots gehaald. De Halliday is een AI-bril met primitief schermpje, dat ruim 3 miljoen dollar heeft opgehaald. De Loomos AI-bril heeft ruim 2 miljoen dollar binnengeharkt en de Looktech AI-bril met camera en een batterij van 14 uur heeft 1 miljoen dollar bij elkaar verzameld. De AI-bril is een hit.

Opvolger smartphone

Er gebeurt dus een hele hoop. Op dit moment kun je kiezen uit gigantische brillen voor thuis waarmee je jezelf afsluit van de buitenwereld en toch via camera’s naar je omgeving kunt kijken. Of je kiest normaal ogende brillen waarmee je met een AI kunt praten. De opvolger van de smartphone zit er nog niet tussen, maar de ontwikkeling gaat razendsnel. De komende jaren wordt daarom reuze interessant.