Slimme brillen verder onder vuur: opnamelichtjes worden afgeplakt

Een recent filmpje over Meta-brillen ging viraal, de Consumentenbond wil dat techreus z’n brillen aanpast en er zijn stickers te koop om opnamelichtjes af te plakken. Kortom: de controverse rondom slimme brillen neemt toe.

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Drie relletjes rondom de slimme bril

Ondanks de discussie rondom privacy blijft Meta zijn assortiment aan slimme brillen stoïcijns uitbreiden. Zo kondigde de techreus eind september de Ray-Ban Meta (Gen 3) aan. Deze bril heeft een camera van 12 megapixel, kan video’s in 3K opnemen en zou een batterijduur tot negen uur hebben. De prijs begint bij 449 dollar.

Belangenorganisaties zien de komst van nieuwe slimme brillen met lede ogen aan. Met elk model op de markt dreigen de gadgets populairder en toegankelijker te worden. En dat terwijl er verschillende mogelijke privacyrisico’s aan verbonden zijn. Wij zetten drie recente nieuwsberichten voor je op een rijtje waarbij de slimme bril centraal stond.

1. Consumentenbond dreigt met rechtzaak

De Nederlandse Consumentenbond heeft deze week gepleit voor een verbod op de camerabrillen van Meta. De organisatie maakt zich zorgen over het feit dat mensen gefilmd kunnen worden zonder dat ze dit doorhebben. De brillen hebben een klein ledlampje dat aangeeft wanneer de camera actief is, maar volgens de bond is dat lang niet altijd goed zichtbaar. Ook zijn er stickers verkrijgbaar waarmee het lampje kan worden afgedekt. Daarover later meer.

De discussie draait niet alleen om het maken van beelden, maar ook om wat ermee gebeurt. Herkenbare personen kunnen op foto’s en video’s terechtkomen zonder dat ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Bovendien speelt de verwerking van gegevens door AI-diensten een grote rol.

De sommatiebrief die de Consumentenbond naar Meta heeft verstuurd, is een eerste stap. De bond geeft het techbedrijf nu twee weken de tijd om de bril aan te passen zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving. Zo niet, dan wil de Consumentenbond een rechtszaak starten. Het is alleen de vraag of Meta op zo’n korte termijn aanpassingen kan doorvoeren.

2. Discutabele stickers uit de handel

We haalden ze al even aan: stickers. Deze week werd ook bekend dat webwinkel Bol.com stickers uit z’n assortiment heeft gehaald die speciaal bedoeld zijn om het opname-ledje van slimme brillen, zoals de Ray-Ban Meta, af te plakken.

De stickers zijn zo ontworpen dat het lampje wordt afgedekt, terwijl de camera gewoon blijft functioneren. Volgens Bol hebben de producten daarmee als doel om stiekem filmen mogelijk te maken. Dat maakt ze volgens de webwinkel niet passend binnen het assortimentsbeleid.

Opvallend is dat dergelijke stickers elders nog gewoon verkrijgbaar zijn. Zo staan er nog vergelijkbare producten op Bol.com zelf, maar ook bij andere internationale webwinkels, zoals Amazon. Het lijkt dan ook een lastige opgave om de stickers en de verkoop ervan overal te verbieden.

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3. Roel Maalderink legt tegenstrijdigheid bloot

Ter afsluiting nog even hét nieuws van vorige week. Programmamaker Roel Maalderink haalde alle krantenkoppen nadat hij een satirische video had gemaakt over de slimme brillen van Meta. In zijn video bezocht hij het kantoor van Meta in Amsterdam en vroeg hij medewerkers wat ze van de brillen vonden, terwijl hij hen filmde met zo’n bril.



De medewerkers reageerden bepaald niet enthousiast. Meta verwijderde de video van Instagram omdat die volgens het bedrijf in strijd was met de regels tegen pesten en intimidatie. De verwijdering leidde tot kritiek van Maalderink en de stichting Bits of Freedom, die beiden vraagtekens zetten bij de manier waarop Meta omgaat met kritische content over zijn eigen producten.

De gezichten van de medewerkers waren in de video overigens onherkenbaar gemaakt. Daarmee ontstond een opvallende discussie: terwijl Meta slimme brillen op de markt brengt waarmee mensen mogelijk zonder hun medeweten kunnen worden gefilmd, werd een video waarin Meta-medewerkers met zo’n bril werden gefilmd juist van het platform verwijderd.

De toekomst van de slimme bril

De slimme bril vol AI-snufjes zal waarschijnlijk niet snel verdwijnen. Te veel bedrijven zijn al volop bezig met het ontwikkelen en op de markt brengen van deze gadgets. Niet alleen Meta, maar ook Samsung en Rokid bijvoorbeeld. We zullen daarom moeten afwachten welke wetgeving er komt om mensen te beschermen die mogelijk zonder hun toestemming worden gefilmd.

Tegelijkertijd ligt er een flinke taak voor fabrikanten. Zij zullen slimme functies in hun brillen moeten combineren met voldoende waarborgen voor de privacy van omstanders. De slimme bril staat nog maar aan het begin van zijn opmars, maar de discussie over privacy lijkt inmiddels heviger dan ooit.

Wat vind jij van slimme brillen: de zoveelste min of meer handige gadget of een serieuze bedreiging voor de privacy van een grote groep mensen? Deel je mening in de reacties.