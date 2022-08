Politie adviseert: ‘Installeer een slimme deurbel met camera’

Ga je binnenkort op vakantie? De Nederlandse politie roept mensen op om een slimme deurbel met camera te installeren. Op die manier kun je ook op je vakantieadres thuis een oogje in het zeil houden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Politie roept op om slimme deurbel te installeren

Veel mensen gaan tijdens de zomervakantie op reis en zijn daarom niet thuis. Criminelen weten dit ook en daarom zijn er tijdens de zomerperiode altijd meer inbraken dan tijdens de rest van het jaar. De Nederlandse politie heeft daarom een artikel geschreven met daarin tips om een inbraak te voorkomen.

De meest opvallende tip is waarschijnlijk om een slimme deurbel met camera te installeren. Via een smartphone-app kun je op afstand ‘live’ met de camera meekijken en dus een oogje in het zeil houden. Veel deurbellen geven bovendien een seintje op het moment dat er iemand voor de deur staat.

Verder adviseert de politie mensen om hun slimme cameradeurbel aan te melden bij Camera in Beeld. De politie gebruikt deze databank om te kijken welk huis een camera heeft. Mocht ergens worden ingebroken, dan kan men via deze database direct beelden (vanuit de omgeving) opvragen om de criminelen sneller op te sporen. De politie kan niet meekijken met camera’s die in de databank staan.

Ook adviseert de politie om tijdschakelaars te installeren. Hierdoor gaat ‘s avonds het licht aan, waardoor inbrekers mogelijk denken dat je thuis bent. Verder is het verstandig om je vakantie niet op social media aan te kondigen en kostbaarheden goed op te bergen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Advies mogelijk in strijd met wet

Het advies van de politie is opvallend, aangezien de meeste slimme deurbellen met camera op de openbare weg zijn gericht. Dat mag niet altijd volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze toezichthouder gaat over privacyvraagstukken en kan huishoudens op de vingers tikken en zelfs boetes uitdelen.

Alleen bij bepaalde redenen mag een camera op de openbare weg gericht zijn. Verder moeten huishoudens bezoekers op de hoogte stellen van het feit dat ze gefilmd worden. Verkopers van slimme cameradeurbellen verkopen daarom waarschuwingsbordjes die je bijvoorbeeld in de tuin kunt zetten.

Daarnaast kan het helpen om een wandhouder te gebruiken. Hiermee kun je de slimme deurbel schuiner naar beneden ophangen, waardoor de kijkhoek verandert (en je minder van de weg filmt).

Deze deurbellen raden wij (niet) aan

Steeds meer huishoudens gebruiken een slimme cameradeurbel. Wil jij weten welk model je het best kunt kopen? Lees dan onderstaand artikel. Hierin zetten wij de beste cameradeurbellen van het moment op een rijtje.

Verder lezen: De beste slimme deurbel van 2022: 5 modellen op een rij