Slimme deurbel kopen: hier moet je op letten

Een slimme deurbel is een must voor je smart home, maar voordat je er eentje koopt moet je enkele belangrijke beslissingen maken.

Voordat je een slimme deurbel koopt

Met een slimme deurbel kun je zien wie er voor je deur staat en heb je direct een beveiligingscamera voor je huis hangen. Toch is de ene slimme deurbel de andere niet. Daarom is het verstandig om eerst goed te bedenken wat je belangrijk vindt, voordat je zo’n deurbel aanschaft.

Bedraad of draadloos

De belangrijkste keuze is of je een deurbel bedraad of draadloos wil aansluiten. Wil je een slimme deurbel ophangen op een plek waar nu al draden zitten van een oude deurbel, dan is het wel zo praktisch om voor de bedrade optie te gaan. Je hoeft dan nooit na te denken over het opladen van de batterij.

Het grote voordeel van een draadloze deurbel is dat je die overal kunt hangen waar je wil. Je bent dan niet afhankelijk van die ene plek waar net de draden zitten van de oude bel. Toch zul je net zien: dat is vaak de beste plek. Er zijn ook deurbellen op de markt die je zowel bedraad als draadloos kunt ophangen, of draadloze deurbellen die met behulp van zonne-energie worden opgeladen.

Hoe sla je de beelden op

Met elke deurbel kun je live meekijken met de camera via de bijbehorende app, maar wat gebeurt er met de beelden die worden opgeslagen? Die bewaar je lokaal of in de cloud.

Bij lokale opslag hebben sommige deurbellen ruimte voor een geheugenkaartje, of je koopt een speciaal basisstation waar alle beelden worden opgeslagen. Dit is privacytechnisch gezien de meest veilige optie.

Cloudopslag geeft de meeste flexibiliteit en zekerheid. De beelden worden dan op de servers van de maker van de deurbel geplaatst. Je kunt er altijd en overal bij. Het grootste nadeel van cloudopslag is dat je hier bijna altijd voor moet betalen via een maandelijks abonnement.

Welke functies vind je belangrijk

Daarnaast heeft niet elke deurbel dezelfde functies. Het is goed om van te voren te bepalen wat jij belangrijk vindt. Kijk bijvoorbeeld naar de resolutie van de beelden, zodat je zeker weet dat je de mensen voor de deur ook kunt herkennen. De ‘field of view’ geeft aan in welke hoek je alles kunt zien. Kijk daarnaast of er ook een draadloze ontvanger bij zit zodat iedereen in huis de deurbel hoort en je niet alleen een melding op je telefoon krijgt als iemand aanbelt.

Ook zijn er deurbellen waarmee je specifieke zones kunt instellen. Met deze functie krijg je geen meldingen van mensen en voertuigen op de weg, maar wel als er iemand voor je deur staat. Je kunt bij sommige deurbellen ook vooraf ingesproken berichten laten horen. Dat is bijvoorbeeld handig als je niet thuis bent en de bezorger snel wil laten weten dat die het pakketje gewoon bij de deur kan zetten.

Bij al deze functies, zeker nieuwe AI-functies zoals gezichtsherkenning, moet je goed kijken of je die direct kan gebruiken, of dat je er een abonnement voor nodig hebt.

Uiterlijk

Ook niet onbelangrijk is hoe de deurbel eruitziet. Het apparaat is toch het eerste wat opvalt aan je huis, en waar bezoekers eerder interactie mee hebben dan met jou. Daarom mag je best nadenken of je een deurbel mooi vindt of niet.

Kijk bijvoorbeeld naar hoe subtiel de cameralens is verwerkt, en hoe duidelijk de knop om aan te bellen is te herkennen. Ook staat op de ene deurbel duidelijker het merk vermeld van de fabrikant vergeleken met de ander.

Hoe werkt de deurbel samen met je andere apparaten?

Heb jij je smart home al helemaal ingericht, dan moet je wel zeker weten dat de deurbel ook goed werkt met de rest van je apparaten. Werk je bijvoorbeeld met Google Home, check dan of de deurbel ook Google Home ondersteunt zodat je bijvoorbeeld de beelden van de deurbel kunt zien via de Google TV Streamer.

Dit kosten ze

