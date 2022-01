Opinie: slimme speakers zijn soms best een beetje dom

“Hey, Google!” Veel mensen hebben tegenwoordig een slimme speaker in huis. Ik heb er ook eentje en ik gebruik hem zo’n twee keer per maand. Als het niet minder is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dikke laag stof op je slimme speaker? Je bent niet de enige

Ik weet niet of ik mijn slimme speaker nu echt ‘slim’ zou noemen. Meestal grijp ik sneller naar mijn smartphone, tablet, laptop of zelfs smartwatch om iets op te zoeken of een bericht te versturen. Maar waarom eigenlijk? Een slimme speaker heeft toch potentie? Ja, maar nee. Laat het me je uitleggen.

Spraakherkenning laat heel wat te wensen over

Slimme speakers worden steeds populairder. Menig huishouden beschikt over een extra luisterend oor, in de vorm van een Google Nest, Amazon Alexa of Apple HomePod mini. Deze speakers staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden of kleine taken uit te voeren. Wil je een dijenkletser van een mop horen? Jouw slimme luidspreker weet daar wel raad mee. En het mooie is: als jij niet lacht, dan doet de speaker het voor je.

Dit klinkt natuurlijk best leuk, maar ik was er na drie moppen alweer op uitgekeken. Soms stel ik een nuttige vraag, zoals: “gaat het vandaag regenen in Alkmaar?” Mijn Google Nest Mini verstaat me negen van de tien keer echter niet. Dan moet ik een paar keer “hey, Google!” schreeuwen voordat het apparaat mijn stem registreert.

Google Nest Mini

Ik maak daarnaast geregeld het tegenovergestelde mee. Dan begint Google zonder enige interactie ineens een heel verhaal te vertellen. Wellicht heb ik geesten in huis, maar ik denk dat mijn speaker gewoon niet helemaal honderd is. Houd jij van apparaten die altijd werken, ongeacht de situatie? Begin dan niet aan een slimme speaker. Mijn ongehoorzame Nest Mini heeft al meerdere malen het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald.

Teleurstellende geluidskwaliteit

“Hey Google, speel Katy Perry af op Spotify.” Deze zin galmde na de aanschaf van mijn slimme speaker geregeld door mijn huis. “Oké,” zei Google dan (na een aantal pogingen) – “hier is Katy Perry op Spotify”. Volop genieten lukte echter niet, want de geluidskwaliteit van de speaker is op zijn zachtst gezegd ondermaats.

De Google Nest Mini heeft moeite met lage tonen. Verwacht dus zeker geen bas die lekker door je hersenpan dreunt. Het geluid klinkt leeg en vrij blikkerig. Dat is écht een gemiste kans, aangezien een slimme speaker – de term zegt het al – een speaker is.

Google Nest Audio

Een aantal slimme speakers focust zich wel degelijk op de geluidskwaliteit. Denk hierbij aan de Google Nest Audio. Deze speaker vult je huis volgens Google ‘met heldere zang en krachtige bassen’. Ook zijn er slimme speakers die in samenwerking met grote fabrikanten zijn ontwikkeld. Denk hierbij aan merken als Sonos, Bose of JBL. Deze zijn echter een stuk duurder.

Voor muziek gebruik ik mijn Google Nest Mini in ieder geval al lang niet meer. Daar heb ik nu een aparte bluetooth-speaker voor gekocht. De gebruiksmogelijkheden van een slimme speaker worden met een gare geluidskwaliteit wel erg schaars. Is het ‘slimme’ aspect dan het enige selling point?

Slimme speakers zijn op zichzelf niet zo slim

Een slimme speaker doet eigenlijk niets wat jouw smartphone niet doet. En dat is misschien wel het allergrootste nadeel. Zo slim zijn slimme speakers namelijk niet. Een leuke conversatie voeren zit er daarnaast niet in, want het is en blijft een apparaat. Je krijgt een simpel antwoord op je vraag en daar houdt het op.

Een slimme speaker kan handig zijn als je ook allerlei andere smart-tech in je huis hebt. Denk hierbij aan een slimme thermostaat en Philips Hue-lampen. Deze kun je namelijk spraakgestuurd bedienen met bijvoorbeeld een Nest- of Home-speaker. Al die extra slimme snufjes zijn behoorlijk duur – en dus kunnen veel gebruikers hier niet van genieten.

En toch zou ik mijn slimme speaker (een beetje) missen

Ik vind mijn slimme speaker totaal niet boeiend, maar toch zou ik hem een klein beetje missen. Dat komt door de handige timer-functie, die ik regelmatig tijdens het koken gebruik. Zo besmeur ik mijn smartphone niet met pastasaus. Mijn Google Nest Mini staat dan ook prominent in de keuken. In een wilde bui vraag zelfs wel eens om het laatste nieuws.

Maar zeg nu eerlijk, was die timer de aanschaf van mijn Google Nest Mini waard? Nee. Ga even na welke functies jij graag zou gebruiken, voordat je jouw zuurverdiende centen aan een glimmende HomePod spendeert. Als jouw huis al helemaal smart is, dan past een slimme speaker er hélemaal bij.

Heb jij een andere ervaring met jouw slimme speaker? Laat het ons vooral weten in de reacties onder dit artikel! Schrijf je ook vooral even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.