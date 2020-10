Ook winkelketen HEMA start met de verkoop van slimme verlichting en accessoires. Het Hollandse warenhuis biedt nu negen smart home-producten aan. Lees hier hoe HEMA jouw huis ‘echt’ slim maakt.

HEMA lanceert collectie slimme verlichting en accessoires

De collectie bestaat uit zeven slimme lampen en twee accessoires. De lampen kun je met de HEMA SMART-app aan- en uitzetten. De app werkt ook buitenshuis. Met je telefoon kun je binnen enkele stappen het licht dimmen en de kleurtemperatuur aanpassen. Zin in net een beetje extra sfeer? Kies dan voor één van de lampen met gekleurd licht waarbij je via de app direct zelf een kleur kunt kiezen.

Naast de slimme lampen heeft HEMA ook twee accessoires in het assortiment. Zo is er een afstandsbediening waarmee je alle slimme verlichting kunt bedienen. Deze afstandsbediening lijkt eerlijk gezegd wat overbodig, aangezien het warenhuis ook een gratis app aanbiedt.

Daarnaast heeft de winkelketen ook een slimme stekker in de collectie zitten. Dit is vooral handig wanneer je gewone apparaten onderweg (of vanuit je luie stoel) wilt bedienen.

Slimme verlichting verbinden met Google Home en Alexa

Heb je al slimme apparaten in huis? Alle smart-home producten van HEMA draaien via wifi en worden ondersteund door Google Home en Alexa. Door eerst de HEMA SMART-app te installeren en deze vervolgens te exporteren naar je slimme speaker, worden alle apparaten zichtbaar. Zo kun je ook met je stem alle verlichting bedienen.

De prijzen van al het slimme spul zijn vanaf 10 euro. Voor dit bedrag heb je een normale witte ledlamp (E27). Een meer luxe lamp, zoals de globe, kost 17,50 euro. De overige lampen, waaronder ook de lampen met gekleurd licht, zijn 15 euro per stuk. De afstandsbediening en slimme stekker schaf je voor respectievelijk 20 en 15 euro aan.

Tot slot, HEMA heeft deze producten waarschijnlijk niet zelf ontwikkeld. Iets wat bij andere merken, zoals LiFX en Philips Hue wel het geval is. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het assortiment. Wel brengt het een risico mee dat HEMA bij het uitblijven van succes de producten weer uit het assortiment haalt.

→ Download HEMA SMART in de Play Store (gratis)

