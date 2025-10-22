Smart home beveiligen: dit zijn de mogelijkheden

Je smart home beveiligen is makkelijker dan het lijkt. We vertellen in dit artikel wat er allemaal mogelijk is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smart home beveiligen: dit is er mogelijk

Natuurlijk kun je camera’s ophangen of een ouderwets alarmsysteem installeren, maar als jij je huis op een moderne manier wil beveiligen dan zet je slimme apparaten in. Dit kun je zo uitgebreid doen als je zelf wil. Van een camera in je deurbel, tot altijd weten wat er in elk hoek van je huis gebeurt.

Zelfs je lampen zijn bewegingssensoren

Het wordt steeds makkelijker om beweging door je hele huis heen in de gaten te houden, met behulp van sensoren. Zo zijn er speciale sensoren verkrijgbaar die je aan ramen of deuren kunt bevestigen, zodat je elke keer een melding krijgt als ze open gaan of ze juist niet dicht zitten terwijl je van huis gaat.

Sinds kort zijn de lampen van Philips Hue ook allemaal bewegingssensoren geworden in combinatie met de nieuwe Bridge Pro. Slimme lampen zijn ook op andere manieren in te zetten. Zo kunnen ze automatisch aan gaan als ze beweging detecteren, of gaan flikkeren als alarm.

AI houdt je veilig

Steeds meer fabrikanten zetten AI in om je huis veilig te houden. AI kan namelijk herkennen wat er te zien is op je camerabeelden en een beslissing maken of je daar een waarschuwing voor moet krijgen.

Je wil bijvoorbeeld niet elke keer een alert als je hond langs de camera loopt of de postbode een brief in de brievenbus schuift. Wel wil je een waarschuwing als er iemand opvallend lang voor je voordeur blijft staan, of op een plek in je huis te zien is waar niemand hoort te zijn. Let wel op dat deze geavanceerde AI-functies vaak achter een abonnement zijn geplaatst.

Een deurbel is een goede start

Camera’s in huis zijn nog steeds een goed idee als je de boel veilig wil houden, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dat is tegenwoordig gewoon de deurbel. Slimme deurbellen hebben allemaal een camera zodat je niet alleen kunt zien wie er aanbelt, maar ook in de gaten kan houden wat er zoal voor je deur gebeurt.

Wil je binnenshuis de boel ook in de gaten houden? Dan kom je al een heel eind als je een enkele camera in de woonkamer plaatst waarmee je de hele ruimte kunt zien.

Apparaten doen net alsof je thuis bent

De beste manier om ervoor te zorgen dat dieven je huis niet binnendringen als jij niet thuis bent, is door te doen alsof je er wel bent. Slimme apparaten kunnen daarmee helpen. Zo kun je van te voren instellen wanneer apparaten aan en uit moeten gaan, maar je kunt ze ook vaak van een afstandje besturen.

Philips Hue heeft zelfs de optie om je aanwezigheid na te bootsen als je weg bent, waardoor de lampen op een realistische manier aan en uit gaan. Het licht in de slaapkamer gaat dan bijvoorbeeld als laatste uit.

Ook een slimme rookmelder maakt je huis veiliger

Om je huis veilig te houden moet je natuurlijk niet alleen aan diefstal denken. Je huis loopt ook gevaar door brand, of jij loopt gevaar in je huis door geurloos koolmonoxidegas. Daar worden slimme rookmelders voor verkocht.

Een bijkomend voordeel is dat je gewaarschuwd wordt op je telefoon als er iets niet pluis is. Hoewel het belangrijk is dat een rookmelder piept als je thuis bent, kun je van een afstand ook wat betekenen door bijvoorbeeld de brandweer te bellen.

Slimme sloten

Natuurlijk kun je ook investeren in een slim slot voor je voordeur, toch doe je dat meer voor het gemak dan de veiligheid. We leggen uit waar je op moet letten bij het kopen van een slim slot.