Hoe Google en anderen het grootste smart home-probleem gaan oplossen

Het grootste smart home-probleem is combineerbaarheid. Een Apple HomeKit-speaker luistert niet naar de Google Assistent en de Amazon Alexa werkt niet met de Google Home-app samen. Grote techbedrijven als Apple, Amazon en Google gaan dit probleem oplossen.

Project Matter brengt de smart home wereld samen

Welk platform ga jij gebruiken voor je smart home? Kies je voor Google Home, Apple HomeKit of Alexa van Amazon? Het antwoord op die vraag is nu nog heel belangrijk, maar binnenkort volstrekt irrelevant.

Maak kennis met Project Matter. Deze alliantie stond voorheen bekend als Project CHIP en heeft een ambitieus doel: het maken van één uniforme smart home-standaard. Techgiganten als Apple, Amazon en Google hebben zich bij het project aangesloten en ook bijvoorbeeld Philips is van de partij.

De alliantie gaat ervoor zorgen dat vrijwel alle smart home-producten in de (nabije) toekomst met elkaar overweg kunnen. Het maakt dan niet langer uit of je producten van Apple, Google of iets anders in huis hebt. Alles werkt met elkaar samen.

Een gemeenschappelijke taal voor slimme apparaten

Met Project Matter maakt het namelijk niet langer uit ‘welke’ taal je slimme stekker, speaker of rolgordijn spreekt. De smart home-standaard combineert alle reeds bestaande protocollen – zoals Google Home, Alexa, HomeKit, bluetooth, ethernet, Thread en wifi – en maakt hier één voor iedereen herkenbaar platform van.

Wat je hiermee kunt? Bijvoorbeeld een HomeKit-speaker (van Apple) besturen met je Android-telefoon, of een slimme stekker met Amazon Alexa-ondersteuning bedienen door “Hey Google, zet de lamp in de woonkamer uit” te zeggen. Project Matter kun je zien als dé gemeenschappelijke taal die alle smart home-apparaten binnenkort gaan leren.

Daar blijft het niet bij. Project Matter gaat er namelijk ook voor zorgen dat het instellen en onderling besturen van smart home-producten makkelijker wordt. Google zei tijdens de I/O 2021-persconferentie dat je Android-telefoon hierin een centrale rol gaat spelen. Je smartphone wordt het middelpunt van alle slimme huishoudelijke apparaten, als het aan de techgigant ligt.

Huizen worden steeds slimmer

Komt Project Matter ook naar reeds verkrijgbare producten? Dat ligt eraan. Google heeft in ieder geval bekend gemaakt dat de Nest Wifi, Nest Hub Max en Nest Hub (tweede generatie) de universele smart home-standaard gaan ondersteunen. Hoe andere partijen Project Matter gaan ondersteunen op oudere apparaten, moet nog blijken.

Het is geen toeval dat de techwereld de koppen bij elkaar steekt om één smart home-standaard te maken. De sector is ontzettend populair en wereldwijd zijn mensen fanatiek bezig met het slimmer maken van hun huizen. De coronacrisis heeft deze trend hoogstwaarschijnlijk alleen maar versnelt.

Niet voor niets lanceert Google dan ook een soort smart home-webshop. De techgigant wil mensen op een begrijpelijke manier kennis laten maken met de wereld van domotica door bijvoorbeeld de beste slimme stekkers en beveiligingscamera’s op een rij te zetten. Heel slim natuurlijk, want de smart home-wereld kan best intimiderend zijn voor beginners.

Release van Project Matter

De eerste producten met Project Matter-ondersteuning rollen naar verwachting eind dit jaar van de band. Bij Android Planet volgen we de ontwikkelingen natuurlijk op de voet.

