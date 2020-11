5 redenen om van je huis een smart home te maken

Nog sceptisch over het nut van slimme apparaten in je huis? Android Planet zet vijf redenen om van je huis een smart home te maken op een rij.

5 redenen voor een smart home

Een smart home kan klinken als teveel gedoe, of onnodige luxe. We doen het al tijden zonder slimme thermostaten, slimme lampen en spraakassistenten in elke kamer. Waarom moeten we nu plots overstag met allerlei dure apparaten? Goed punt, maar er zijn ook verschillende redenen waarom het juist een bijzonder goed idee is om van je woning een smart home te maken. Wij zetten ze op een rijtje.

1. Gemak

Gemak is voor de meeste mensen de voornaamste reden om slimme apparaten te kopen. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer op te staan om naar het lichtknopje te lopen, als je de lampen gewoon met een app of je stem kunt aanzetten. Dat geldt voor allerlei apparaten. Het wordt nog veel makkelijker als je de boel automatiseert. Bijvoorbeeld dat de lichten automatisch aan gaan als het donker wordt.

Een spraakassistent in elke kamer is tevens erg makkelijk, omdat je zo altijd vragen kunt stellen, het weer kunt checken, muziek kunt starten enzovoort. Je hoeft zelfs niet meer door menu’s op Netflix te scrollen, want je start je favoriete serie gewoon door het aan je spraakassistent te vragen. Als je eenmaal gewend bent aan het gemak van een slim huis, dan wil je niet meer terug.

2. Mogelijkheden

Met slimme apparaten kun je de mogelijkheden in je huis enorm uitbreiden. Neem alleen al slimme lampen. Normale lampen kun je aan- en weer uitzetten. Met een dimmer kun je eventueel nog de sterkte van het licht aanpassen.

Koop je een slimme lamp, zoals die van Philips Hue, dan krijg je plots een enorm spectrum aan kleuren waar je uit kunt kiezen, waarmee je in één klap een compleet andere sfeer aan je woning geeft. Met andere apparaten voeg je vergelijkbare nieuwe functies toe aan je woning.

3. Toegankelijkheid

Slimme apparaten kunnen je huis een stuk toegankelijker maken. Voor mensen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat knopjes in te drukken zijn, of schermpjes zijn te lezen. Maar via een smartphone, met alle toegankelijkheidsopties van dien, of een spraakassistent, zijn slimme apparaten voor iedereen goed te besturen.

4. Veiligheid

Een andere reden voor een slim huis is om de veiligheid van je woning te verbeteren. Slimme camera’s houden precies bij of er iemand in of bij je huis komt die er niet moet zijn, en sturen je daar een notificatie over. Een slimme rookmelder kan je telefoon waarschuwen als er brand in je huis is. Via een camera en je smartphone kun je zien of je kind nog veilig is.

5. Duurzaamheid

Via slimme apparaten is er een hoop te automatiseren. Denk aan lampen die automatisch uit gaan als jij weg bent, of de thermostaat die automatisch wordt verlaagd als jij naar bed gaat. Op deze manier zorg je ervoor dat jouw apparaten niet onnodig lang aan staan en stroom verbruiken. Dat is beter voor de planeet en natuurlijk ook je portemonnee.

Ga je voor een slim huis? Dan kan het lonen om niet voor de goedkoopste opties te gaan. En wist je dat je ook een slimme tuin kunt maken?