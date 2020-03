Steeds meer Nederlanders kopen smartphone boven de 800 euro

Het aantal Nederlanders dat een smartphone boven de 800 euro koopt, neemt toe. Al 26 procent van de toestellen die we gebruiken, heeft een losse adviesprijs van minimaal 800 euro. Dat is opvallend omdat experts jarenlang dachten dat er nauwelijks vraag zou zijn naar zulke dure telefoons.

Smartphone boven de 800 euro steeds populairder

26 procent van alle smartphones die in Nederland gebruikt worden, kost minstens 800 euro. Dat meldt Telecompaper op basis van eigen consumentenonderzoek. Deze cijfers zijn gebaseerd op de tweede helft van 2019 en betekenen een groei van vijf procentpunt ten opzichte van de eerste helft van dat jaar. Volgens Telecompaper is het zogeheten ‘ultra high-end segment’ hiermee de enige smartphonecategorie die in omvang groeit.

Veruit de meeste mensen met een smartphone boven de 800 euro bezitten een iPhone. Apple is met 72 procent de absolute marktleider, wat deels komt omdat vrijwel alle iPhones minimaal 800 euro kosten. Samsung staat op de tweede plek (19 procent), vooral dankzij de Galaxy S10 Plus en Galaxy Note 10 en Note 10 Plus. De fabrikant hoopt zijn positie te verstevigen met de nieuwe Galaxy S20-serie. Een losse Galaxy S20 kost 899 euro, terwijl de S20 Plus en S20 Ultra nog duurder zijn.

Huawei had in dezelfde periode 8 procent van het ultra high-end segment in handen, vermoedelijk dankzij de P30 Pro. De resterende één procent marktaandeel was volgens Telecompaper voor alle overige fabrikanten.

5G en vouwbare telefoons stuwen de prijs omhoog

Experts dachten jarenlang dat maar weinig mensen meer dan 800 euro zouden betalen voor een smartphone, maar dat klopt dus niet. Zelfs ondanks de invoering van strengere BKR-regels wint het ultra high-end segment aan populariteit, waardoor Nederlanders volgens Telecompaper iets minder smartphones tussen de 400 en 800 euro kopen.

De marktonderzoeker verwacht dat steeds meer mensen een smartphone van 800 euro of meer aanschaffen omdat deze toestellen innoveren met functies als 5G-ondersteuning en vouwbare schermen. Dergelijke toestellen zijn al te koop. Samsung biedt de klappende Galaxy Z Flip van 1500 euro aan, terwijl Huawei de 2500 euro kostende Mate Xs verkoopt.

Stoelendans in het budgetsegment

Niet alleen de markt van premium smartphones is in beweging. Ook het budgetsegment, telefoons tot honderd euro, is vorig jaar flink veranderd. In de tweede helft van 2019 was Alcatel in Nederland het populairste merk van spotgoedkope smartphones. De fabrikant had 34 procent van deze markt in handen. Nokia staat op twee met 23 procent, Wiko volgt met 20 procent op de derde plek.

Eind januari werd bekend dat Wiko per direct stopt in Nederland omdat het bedrijf een patentrechtszaak heeft verloren van Philips. Wie nu een Wiko-toestel gebruikt, moet in de toekomst dus een telefoon van een ander merk aanschaffen. Het marktaandeel van Wiko zal daarom geleidelijk afnemen.

Een ander bekende naam in het budgetsegment is Motorola, dat 10 procent marktaandeel heeft. Eerder deze week stelde het de Motorola Moto E6s officieel voor, een 99 euro kostende telefoon die begin april uitkomt. Opvallend is dat Samsung ook 10 procent marktaandeel heeft, terwijl het sinds 2018 alleen nog smartphones boven de honderd euro verkoopt. Volgens Telecompaper gebruiken relatief veel mensen dus een oudere telefoon.

