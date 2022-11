Waarom smartphonechips stiekem niet meer zo belangrijk zijn

Als je een nieuwe telefoon koopt, kijk je misschien direct naar welke processor erin zit. Dat is begrijpelijk, maar waarschijnlijk niet meer zo belangrijk. We leggen uit waarom de meeste smartphonechips inmiddels snel zat zijn. En je dus helemaal niet zoveel geld uit hoeft te geven.

De meeste smartphonechips zijn snel zat

Als Apple verse iPhones aankondigt, gaat het steevast over hoe snel de nieuwe chip wel niet is. En met de Snapdragon 8 Gen 2 presenteerde Qualcomm onlangs een waardig alternatief voor Android-telefoons. De percentages vliegen je om de oren: de cpu is 10 procent sneller en 25 procent efficiënter. De gpu, belangrijk voor games, presteert 25 procent beter en is wel 40 procent zuiniger.

Je kunt je afvragen hoe belangrijk dat nog is. Tien jaar geleden waren goedkope smartphones vaak onwerkbaar traag. Je moest haast wel voor een duur toestel gaan om er een beetje van te genieten. Inmiddels kun je met een Samsung Galaxy A52s van rond de 300 euro prima uit de voeten. Deze telefoon is rap zat voor alle dagelijkse taken. Zuinigere chips zijn natuurlijk wél altijd nuttig, maar een iets tragere processor heeft doorgaans sowieso minder stroom nodig dan de allersnelste.

Samsung Galaxy A52s

Wanneer je kanttekeningen plaatst bij technologische vooruitgang is er altijd wel iemand die Bill Gates citeert. De voormalige Microsoft-baas zou ooit gezegd hebben dat 640KB geheugen in een computer voor iedereen genoeg is. Inmiddels zitten we op soms tientallen gigabytes. De absurditeit van Gates’ vermeende uitspraak (die hij waarschijnlijk nooit echt gedaan heeft) moet aantonen dat vooruitgang altijd en overal belangrijk is.

We willen dan ook zeker niet beweren dat snellere chips geen nut hebben. Als je dagelijks zware games speelt, zul je misschien best merken dat die met een fonkelnieuwe processor iets soepeler lopen. Bovendien maken de chips van vandaag de features van morgen mogelijk. Wie aan de slag gaat met virtual reality en augmented reality heeft alle mogelijke rekenkracht nodig.

De grote vraag is natuurlijk: doe je dat ook echt? De meeste consumenten gebruiken hun telefoon vooral om te appen, te surfen, te mailen en om foto’s te maken. Daarvoor heb je tegenwoordig geen toestel van 1000 euro meer nodig. Hoeveel je dan wél uit moet geven, hangt een beetje af van hoe kritisch je bent.

Vind je het niet erg als je af en toe een tel moet wachten voor een app opent? Dan vind je in onze top 6 van smartphones onder 300 euro zeker iets van je gading. Speel je af en toe een wat zwaardere game? Of vind je het prettig als animaties altijd soepel lopen? Kies dan een mooi toestel uit in onze top 6 smartphones onder 500 euro. Die beschikken allemaal over een prima chip. Meer snelheid heb je als gemiddelde gebruiker echt niet nodig.

Maandthema: geld besparen

We leven in dure tijden. Daarom staat Android Planet deze maand in het teken van geld besparen. In het artikel hiernaast lees je bijvoorbeeld waar je op moet letten bij het aanschaffen van een goedkope smartphone. Hieronder vind je nog vijf andere artikelen over dit ontwerp. Wil je ze allemaal lezen? Check dan onze overzichtspagina over geld besparen.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.