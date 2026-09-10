Je smartphone droomt: deze 6 dingen gebeuren terwijl je toestel ’s nachts oplaadt

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
10 september 2026, 19:17
3 min leestijd
Je smartphone droomt: deze 6 dingen gebeuren terwijl je toestel ’s nachts oplaadt

Als je jouw smartphone ’s nachts aan de oplader hangt, wordt niet alleen de batterij opgeladen. Dit gebeurt er nog meer als je smartphone droomt.

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Je smartphone droomt: dit gebeurt er ’s nachts

Terwijl wij slapen en via dromen dingen verwerken, doet je smartphone iets vergelijkbaars. Naast het opladen van de batterij gaat het apparaat druk aan de slag om je de volgende dag beter van dienst te zijn.

1. Slim opladen

Het opladen van de batterij is natuurlijk wel het belangrijkste wat je smartphone ’s nachts doet, maar dat zit ingewikkelder in elkaar dan je mogelijk denkt.

Veel smartphones maken tegenwoordig gebruik van geoptimaliseerd batterijladen. Dat betekent dat je smartphone wacht met tot 100 procent laden tot je het toestel nodig hebt. Daarvoor checkt het toestel hoe laat je ’s ochtends meestal je smartphone erbij pakt, om vlak ervoor de laatste sprint te trekken. Hierdoor kan het gebeuren dat je smartphone nog niet de 100 procent heeft bereikt als je eerder opstaat dan normaal. 

Dit wordt gedaan, omdat de levensduur van een batterij sneller achteruit gaat als die vaak op 100 procent of op 0 procent zit. Lithiumbatterijen blijven op hun gezondst als ze tussen de 20 procent en 80 procent schommelen.

Draadloos opladen

2. Systeemupdates downloaden

Je Android-toestel kan de nacht gebruiken om nieuwe systeemupdates alvast voor je te downloaden en eventueel zelfs te installeren (mits je deze functie hebt ingeschakeld). Het downloaden van een update kan weinig kwaad, maar het is verstandig om terughoudend te zijn met automatische installaties. Je weet maar nooit of er iets mis gaat, of dat je wekker niet afgaat.

3. Gboard trainen

Het toetsenbord Gboard slaat lokaal gegevens op over je typgedrag. Denk aan welke woordsuggesties je kiest en welke autocorrecties er hebben plaatsgevonden. ’s Nachts gaat Gboard met deze informatie aan de slag, door via een klein AI-model van Google te trainen met jouw gegevens.

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat je gegevens op je smartphone blijven. Alleen de gemaakte verbeteringen worden met Google gedeeld, zonder dat hier jouw getypte teksten tussen zitten. 

4. Back-ups maken

De nacht is het beste moment om al je backups naar de cloud te uploaden, omdat je jouw internetverbinding toch verder niet nodig hebt. Dat gaat bijvoorbeeld om gegevens uit je apps, je belgeschiedenis, contacten en berichten. Google Foto’s lijkt binnenkort zelfs speciaal een functie te krijgen waarmee je instelt dat back-ups van je foto’s enkel nog tijdens de nacht plaats mogen vinden.

5. Foto’s ordenen

Google Foto’s gebruikt de nacht nu al om alles even alles goed te ordenen. Denk aan het scannen van gezichten op de foto’s die je de afgelopen dag hebt gemaakt, om dezelfde mensen bij elkaar te kunnen plaatsen. Ook wordt er goed gekeken wat er nog meer op de foto’s staat zodat de juiste kiekjes opduiken bij je zoekopdrachten. 

6. Apps optimaliseren

Je smartphone gebruikt de nacht ook om de apps op je toestel eens goed te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat de apps die je vaak opent de volgende dag sneller starten als je ze nodig hebt. 

Draadloos of met kabel

Voor de nachtelijke avonturen van je smartphone maakt het niet uit of het apparaat met een kabel of draadloos wordt opgeladen, toch zijn er belangrijke verschillen om mee rekening te houden. We leggen uit wat je moet weten over de gevolgen voor de snelheid, veiligheid en levensduur van je batterij.

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Bron afbeelding: Gemini
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