Smartphones met e-ink: zo staat de technologie ervoor

E-ink kennen we nog steeds voornamelijk van e-readers, maar de schermtechnologie is ook razend interessant voor smartphones. Zo staat het ervoor.

Smartphone met e-ink

Smartphoneschermen van nu zijn haast niet meer te vergelijken met de schermpjes van vijftien jaar geleden. Moderne schermen hebben waanzinnig hoge resoluties, waardoor alles er haarscherp uitziet. Daarnaast heeft recentelijk de ververssnelheid een boost gekregen, waardoor alles ook nog eens enorm soepel gaat.

Als je eenmaal een smartphone met zo’n hypermodern scherm hebt gebruikt, dan kun je eigenlijk niet meer terug. Toch is er genoeg reden om enthousiast te worden van een andere schermtechnologie die totaal niet zo flitsend is: e-ink.

Wat is e-ink?

E-ink ken je waarschijnlijk wel van e-readers: schermpjes waarop tekst lezen bijna identiek is als lezen op papier. De technologie wordt daarnaast onder andere gebruikt in smartwatches zoals de Pebble en tegenwoordig in tablets voor het maken van notities zoals de ReMarkable.

Lang was e-ink alleen te gebruiken in zwart en wit. Daar worden zwarte en witte deeltjes voor gebruikt, die via een elektrische lading worden bewogen. Zonder elektrische lading blijven die deeltjes op hun plek, waardoor het apparaat alleen stroom nodig heeft als er iets op het scherm veranderd moet worden.

Inmiddels groeien ook de mogelijkheden van e-ink met kleur. Om dat mogelijk te maken, wordt er een filter over het scherm geplaatst met rode, groene en blauwe pigmenten.

Wat zijn de voordelen?

E-ink heeft veel voordelen. Omdat je alleen stroom nodig hebt om het scherm te verversen, doe je lang op een enkele acculading. Een e-reader kun je bijvoorbeeld wekenlang gebruiken zonder op te hoeven laden. Uiteraard is dat ook afhankelijk van het feit of er licht wordt gebruikt. Bij sommige e-readers heb je een lamp nodig om te kunnen lezen.

Een groot voordeel is dat deze schermen uitstekend leesbaar zijn in direct zonlicht. Daarnaast is het kijken naar een e-ink-display veel prettiger voor je ogen dan een normaal scherm, omdat ze meestal geen direct licht naar je ogen sturen en daar al helemaal geen blauw licht bij wordt gebruikt.

E-ink-schermen zijn daarnaast flexibeler. Smartphonemakers proberen tegenwoordig op te vallen met bijzondere vormen, waarbij displays gebogen en gevouwen worden. Met e-ink-schermen is veel meer mogelijk.

Wat zijn de nadelen?

Schermen met e-ink zijn duidelijk beperkter in mogelijkheden dan normale schermen. Het grootste nadeel is de ververssnelheid. Je kunt niet echt een video kijken op een e-ink-scherm. Zeker met de toevoeging van kleuren kan het seconden duren tot je scherm helemaal ververst, terwijl een modern smartphonescherm meer dan honderd keer per seconde ververst. De mogelijkheden worden wel steeds beter.

E-ink in smartphones

Hoewel e-ink dus nog beperkt is, wordt er wel mee geëxperimenteerd in de smartphonemarkt. In Rusland werd bijvoorbeeld de YotaPhone-reeks gemaakt, toestellen met twee schermen: een normaal scherm en een e-ink-display.

Uit China kwamen de Hisense-smartphones met een e-ink-scherm, waaronder eentje met een kleurenscherm: de HiSense A5C. Maar de ontwikkeling van zowel de YotaPhone als HiSense-toestellen met e-ink lijken stopgezet te zijn.

De Boox Palma is een mooi voorbeeld van hoe een moderne smartphone met een monochroom e-ink-scherm eruit ziet. Een genot voor iedereen die van minimalisme houdt. Helaas biedt de Boox Palma, die draait op Android 11, geen ondersteuning voor e-sim.

YotaPhone 3.

De toekomst van e-ink in smartphones

Het loopt dus niet storm op de markt met smartphones die e-ink gebruiken. Mogelijk komt daar verandering in als de technologie verder verbetert en goedkoper wordt om te maken.

De technologie is immers uitermate geschikt voor mensen die hun smartphone minder willen gebruiken, en niet afgeleid willen worden door alle flitsende video’s en foto’s op sociale media. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, lees je het uiteraard hier op Android Planet.

Dumbphones

In plaats van een smartphone met een e-ink-scherm, kun je ook kiezen voor een dumbphone om afleiding tegen te gaan. We leggen uit hoe je een normale smartphone minder verslavend maakt.