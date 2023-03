Google: deze smartphones met Exynos-modem zijn kwetsbaar voor hackers

Google waarschuwt dat diverse smartphones met een Exynos-modem kwetsbaar zijn voor hackers. Het gaat onder meer om de Google Pixel 6 en de Samsung Galaxy S22. Dit kun je doen om het risico van een aanval te beperken.

Hackers kunnen Exynos-modems makkelijk binnendringen

Project Zero, het team binnen Google dat onderzoek doet naar beveiliging, komt met een belangrijke waarschuwing. Diverse smartphones met een Exynos-modem van Samsung zijn erg kwetsbaar voor hackers. Kwaadwillenden hebben alleen je telefoonnummer nodig om het toestel binnen te dringen. Ook sommige smartwatches en auto’s zijn getroffen. Als aanvallers een beetje kennis van zaken hebben, kunnen ze je apparaat overnemen zonder dat jij het doorhebt.

Het gaat in ieder geval om onderstaande toestellen:

De Samsung Galaxy A53 is één van de getroffen smartphones

Dit kun je doen om het risico te beperken

Naar verwachting komt Samsung binnenkort met een patch om het lek te dichten. Google heeft deze al opgenomen in de beveiligingsupdate van maart 2023. Deze is reeds beschikbaar voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Als je hem installeert, hoe je je dus geen zorgen meer te maken. Voor de Pixel 6-serie is de update nog niet te downloaden. Vermoedelijk brengt Google hem op maandag 20 maart uit voor deze smartphones.

Heb je een getroffen Samsung-toestel met Exyos-modem en wil je hackers buiten de deur houden? Dan is het verstandig om, in afwachting van een echte oplossing, bellen via wifi en 4G tijdelijk uit te zetten. Je vindt deze opties bij de netwerkinstellingen op je smartphone. Voorlopig kun je dan dus alleen ‘ouderwets’ bellen, maar criminelen krijgen in ieder geval geen toegang meer tot je telefoon.

