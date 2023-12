Opinie: welke functies maken een telefoon (niet) premium?

Als je op zoek gaat naar een nieuwe smartphone, word je overspoeld met specificaties, functies en verbeteringen van toestellen, maar wat biedt nou echt meerwaarde? Dat behandelen we in dit artikel.

Features die een smartphone écht premium maken

Laten we beginnen met het definiëren van premium, want dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Hoewel premium bij smartphones vaak wordt gezien als ‘het beste’ of ‘duurder’, is het voor ons eerder dit: een smartphone is premium, wanneer je er door wordt verrast en wanneer je merkt dat je toestel beter is dan je oude. De vraag is dus ook welke elementen van een smartphone nou echt belangrijk zijn voor een ‘premium ervaring’.

Om die vraag te kunnen beantwoorden, zetten we in dit artikel verschillende elementen onder elkaar en vertellen we waarom dit wel of niet bijdraagt aan dat premium gevoel. Lees je mee?

Niet: behuizing

Bij Android Planet nemen we nieuwe smartphones vaak even goed in de hand. Hoe voelt het toestel aan, wat is de balans en waar is ‘ie van gemaakt? Vooral dat laatste is voor velen een belangrijk punt, want hoe zwaarder hij is door glas en metaal, hoe beter?

Er is een klasse smartphones waar dit gelukkig niet het geval is en dat zijn de a-toestellen van Google, de FE-toestellen van Samsung en de T-modellen van OnePlus. Deze ‘laatkomers’ volgen de toptoestellen van de fabrikanten op, zijn vaak voorzien van dezelfde chip, camera’s en batterij, maar besparen op bijvoorbeeld dure materialen in de behuizing. Zo heb je een vlotte smartphone, maar wel voor een aantrekkelijkere prijs.

Natuurlijk kun je een smartphone van dure materialen wel premium vinden aanvoelen, maar de kans is groot dat je hem in een hoesje stopt. Daarnaast barst plastic ook niet zo makkelijk als glas en zo’n dure behuizing verraadt echt niet altijd wat er zich onder de motorkap afspeelt.

Wel en niet: snellere chips

En dat brengt me bij het volgende punt: de specificaties. En dan met name de SoC (System on a chip). Dit is waar alle rekenkracht van je smartphone plaatsvindt: van processor tot grafische kaart en van antennes tot AI-modules. Bij Android Planet benoemen we vaak enkel de processors, die generatie op generatie beter lijken te worden.

Toch haal je als gemiddelde gebruiker vaak lang niet alles uit de (grafische) rekenkracht van zo’n chip. Zeker niet bij normaal dagelijks gebruik op social media-apps, tijdens het browsen op internet of met het lezen van mail. Je hoeft als gebruiker echt niet de snelste chip te hebben om een premium toestel te bezitten.

Een chip biedt pas echt meerwaarde als ‘ie functionaliteiten biedt die voor jou een upgrade zijn. Denk bijvoorbeeld betere energiezuinigheid zoals bij de laatste Snapdragon-chips, waardoor je telefoon langer meegaat op een lading of betere AI-modules die je camera’s en software meer mogelijkheid geven tot handige functies zoals op de Pixel 8-serie.

Wel en niet: hoge ververssnelheid

Wat een telefoon ook snel doet aanvoelen, is de ververssnelheid van het scherm. Eerder toonden smartphones vaak 60 beelden per seconde (uitgedrukt in hertz), terwijl er nu al nieuwe middenklassers uitkomen met 120Hz-schermen. Je zult zeker het verschil merken zodra je van een 60Hz-scherm naar een 90Hz- of 120Hz-scherm gaat.

Toch wordt het verschil op een gegeven moment minder opvallend. De verandering van 60 naar 90 voelt bijvoorbeeld een stuk groter dan van 90 naar 120. En dan zijn er nog smartphones met 144 of zelfs 165Hz-panelen. Die snelheden zul je enkel als fanatiek gamer écht benutten. De gemiddelde gebruiker zit daarom wel goed met een 90 of 120Hz-scherm.

Niet: meerdere camera’s

Het was een tijdje een ontzettende hype: als fabrikant zijnde zoveel mogelijk lenzen op je smartphone plaatsen. En waar het met de LG G5 en Huawei P9 begon om normale foto’s en groothoekfoto’s te maken, werd het snel een soort teken voor een premiumtoestel. Dat zorgt er helaas ook voor dat fabrikanten meerdere camera’s op hun smartphones plaatsen, die in de praktijk (zo goed als) niets toevoegen.

Dat is dus enkel om een smartphone premium te laten ogen. Je ziet het bijvoorbeeld op de Galaxy A52, met vier lenzen, waarvan er twee – de macrocamera en dieptesensor – niet écht bruikbaar zijn. We raden je daarom aan: kies eerder voor smartphone met twee goede camera’s, dan eentje met vier middelmatige.

Niet: ontbrekende aux poort

Steeds meer audio-accessoires worden draadloos. Denk bijvoorbeeld aan bluetooth oordopjes of hoofdtelefoons om naar je favoriete muziek en podcasts te luisteren. Een reden dat deze draadloze markt zo gegroeid is, is het verdwijnen van de hoofdtelefoonaansluiting op moderne premium smartphones.

Sinds Apple een einde maakte aan de koptelefoonaansluiting met de iPhone 7, halen veel andere fabrikanten de poort ook van hun duurdere toestellen. Goedkopere smartphones of gamingtoestellen behouden de poort nog wel, maar wie kiest voor een populaire moderne smartphone, moet die fysieke aansluiting meestal missen.

Persoonlijk vind ik het een jammere verandering, aangezien er toch nog vaak situaties zijn waarbij je je telefoon bedraad aan wil sluiten op speakers of oordopjes. Het moeten inpluggen van een adapter of aanschaffen van speciale usb-c-oordopjes is dan niet bepaald een premium oplossing. Partijen als Sony en Asus die de aux-poort wel behouden, hebben daarom een streepje voor.

Wel: stereospeakers

Een ontwikkeling die ongetwijfeld meerwaarde biedt aan het premium gevoel van een smartphone is de aanwezigheid van stereospeakers. De meeste nieuwe smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met stereospeakers, maar als je altijd gebruik hebt gemaakt van een toestel zonder, ben je zeker positief verrast als je nieuwe smartphone twee speakers gebruikt in plaats van één.

Vooral bij het kijken naar video’s en luisteren naar muziek of een podcast valt het verschil erg op. Bijvoorbeeld als je de telefoon vasthoudt en per ongeluk een speaker bedekt met je handpalm. Bij een toestel met één speaker valt dan het geluid direct weg. Heb je stereospeakers? Dan blijft het geluid bijna onveranderd doorgaan. Een kleine, maar toch fijne upgrade als je het mij vraagt.

Tot slot de software. Iedere fabrikant verpakt Android in haar eigen schil met unieke functies en vormgeving. Iedere nieuwe Android-versie brengt daarnaast ook nieuwe functies met zich mee. Per fabrikant kan het enorm verschillen hoe snel zij hun eigen schil aanpassen op een nieuwe Android-versie en hoe lang ze een telefoon ondersteunen met nieuwe software.

Wil je lang door met je smartphone, dan zit je met een smartphone van Samsung of Google wel goed. Die telefoons worden namelijk jaren ondersteund en krijgen snel nieuwe updates. Ander merken zoals Nothing, Xiaomi of Asus doen daar doorgaans wat langer over. Het is aan jou of je dat erg vindt of niet.

Conclusie

Om terug te komen op de vraag wat een smartphone nou premium maakt: in grote lijnen gaat het om toestellen die echt iets toevoegen aan je dagelijks leven en waarbij je niet alleen betaalt voor verbeteringen die de fabrikant je aanpraat.

Het is natuurlijk belangrijk om deze elementen af te wegen met wat jij belangrijk vindt. De één vindt een goede batterij erg belangrijk en de ander wil per se een 5G-verbinding. Lees je daarom goed in voordat je een telefoon aanschaft. Bij het schrijven van onze reviews nemen we ook graag de belangen de verschillende gebruikers mee en geven we een advies of een smartphone voor jou een waardevolle upgrade is. Zo weet jij wat voor jou een premium smartphone is.

