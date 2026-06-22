Op je smartphone typen met een fysiek toetsenbord: dit zijn de mogelijkheden

Je kunt goed worden in het typen op een virtueel toetsenbord, maar velen prefereren de fysieke aanraking van een echte toets. Dit zijn de mogelijkheden voor fysieke toetsenborden en je smartphone

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Fysiek toetsenbord en je smartphone

Met het verdwijnen van de BlackBerry leek de tijd van het fysieke smartphonetoetsenbord gedaan te zijn, maar inmiddels is er een opleving merkbaar. Het fysieke toetsenbordje is weer hip!

Hoewel typen op een virtueel toetsenbord steeds makkelijker wordt gemaakt, met betere autocorrectie of typen door te swipen, gaat er toch niets boven het induwen van een fysieke knop. Zeker als je langere teksten moet schrijven.

Clicks Power Keyboard

De nieuwe interesse in deze gadgets is grotendeels te danken aan Clicks. Dit bedrijf komt met de Clicks Communictor op de markt, een Android-smartphone met ingebouwd toetsenbord.

Daarnaast lanceert het bedrijf het Clicks Power Keyboard, een klein toetsenbordje dat je magnetisch aansluit op je smartphone (als die daar de mogelijkheid voor biedt). Een enkel toetsenbord kost rond de 100 euro en wordt vanaf deze zomer geleverd.

KeyMobi

Op Kickstarter is er concurrentie voor de Clicks Power Keyboard te vinden in de vorm van de KeyMobi. Dit toetsenbordje gebruikt ook de magnetische achterkant van sommige smartphones om zichzelf vast te zetten, waarna je ongestoord kunt typen.

Dit toetsenbordje heeft onder andere verlichting onder de toetsen en de makers beloven dat je goed met één hand kunt typen.

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Cacoe

Er zijn ook toetsenbordjes te koop voor als je jouw toestel ergens neer kunt zetten. Die van Cacoe is daar een goed voorbeeld van. Je zet de gadget neer en plaatst je smartphone in de houder, waarna je ongestoord kunt typen. Je hebt daar geen magneten voor nodig.

Qua houding zal je fysiotherapeut ongetwijfeld wat te mopperen hebben als je hier lang op typt, maar als je niet de hele dag door zo zit, kan deze gadget toch een uitkomst zijn. Denk aan tijdens een treinrit, of tijdens een les op school. De Cacoe kun je zo opvouwen en in een tas stoppen.

Normaal bluetooth toetsenbord

Natuurlijk houdt ook niets je tegen om een normaal draadloos toetsenbord in je tas te stoppen en via bluetooth te verbinden aan je smartphone. Zet je toestel in een houdertje en je kunt ongestoord aan een lange lap tekst werken.

Toetsenbord-apps

Blijf je toch digitaal typen? Dan heb je ook een keuze te maken, want welke toetsenbord-app kies je?