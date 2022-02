Smartphone gehackt? Hierdoor merk je of er iets aan de hand is

Op je smartphone kunnen hackers haast onopgemerkt de ergste dingen doen. Toch zijn er tekenen dat je smartphone is gehackt. Die zetten we voor je op een rij.

Smartphone gehackt? Hier moet je op letten

Hackers kunnen op je smartphone heel wat schade aanrichten. Als jij je toestel niet goed genoeg beveiligt, door bijvoorbeeld de nieuwste updates te installeren of niet op te letten waar je op tikt, dan kunnen hackers zo meeluisteren met je gesprekken, je geld stelen of met je camera meekijken. Check nog meer dingen die hackers kunnen als je toegang krijgen tot je smartphone.

Vaak gebeurt dit zonder dat je er erg in hebt, maar er zijn ook tekenen dat je smartphone is gehackt. Deze zetten we voor je op een rij. Let wel op: als je deze beschreven dingen merkt, betekent dit niet met zekerheid dat je bent gehackt.

1. Telefoon is trager

In de loop van de tijd voelt elke telefoon trager aan, maar als je toestel plots langzaam wordt kan het een teken zijn dat er dingen op de achtergrond gebeuren waar jij geen erg van hebt.

In het geval van malware waar hackers gebruik van maken, draaien er processen op de achtergrond om jou in de gaten te houden. Deze processen kunnen je toestel belasten en daardoor trager maken. Dan merk je bijvoorbeeld ook aan apps die vaak crashen of websites die langzaam laden.

2. Telefoon wordt warm

Smartphones zijn heel goed in processen op de achtergrond afsluiten, zodat je toestel niet onnodig wordt belast. Malware die op de achtergrond gegevens verzamelt, draait de hele dag door.

Dat kun je merken aan dat je smartphone heel warm wordt, vergelijkbaar met dat je een stevige game speelt of je telefoon oplaadt. Als het toestel warm wordt terwijl jij niets bijzonders doet, is het altijd slim om het even helemaal opnieuw op te starten.

3. De accu loopt veel sneller leeg

Net zoals je smartphone warmer kan worden door processen op de achtergrond, kan het natuurlijk ook zijn dat de batterij van je toestel sneller leegloopt. Apps op de achtergrond die constant actief blijven vragen om stroom. In de instellingen van Android kun je zien of een specifieke app schuldig is aan het leegslurpen van je accu. Daarvoor ga je naar ‘Instellingen > Batterij > Batterijgebruik’.

Natuurlijk kan je accu ook gewoon achteruit zijn gegaan in de loop van de tijd. Met onze tips blijft je smartphone-accu zo lang mogelijk vol.

4. Apps die je niet herkent

Zie je apps op je telefoon die je zelf niet hebt gedownload en ook niet bij de aankoop van je telefoon op het apparaat stonden? Dan is er een kans dat die app via een hacker op jouw toestel terecht is gekomen.

Om al je app langs te gaan, ga je naar ‘Instellingen > Apps en meldingen’ en scrol je door de volledige lijst. Let er wel op dat je niet zomaar alle apps verwijdert die je niet kent. Sommige applicaties gebruik je misschien niet, maar zijn wel nodig om je telefoon goed te laten draaien. Het is daarom slim om de naam van de app eerst online op te zoeken.

In verband met het risico van malware is het niet aan te raden om apps buiten de Play Store te downloaden. Check onze tips hoe je de Play Store zo veilig mogelijk gebruikt.

5. Berichten of telefoontjes die je niet herkent

Je moet ook alert zijn als je op je smartphone ziet dat er berichtjes zijn verzonden die jij niet zelf hebt verstuurd, of dat er telefoontjes zijn gepleegd waar je geen weet van hebt. Anders kan het zijn dat jouw toestel wordt gebruikt om hoge kosten te maken.

6. Vreemde pop-ups

Krijg je vreemde pop-ups op je telefoon? Bijvoorbeeld reclames die je normaal alleen in games tegenkomt, maar nu zomaar uit het niets? Dan is er een grote kans dat je adware hebt. Een specifieke vorm van malware die advertenties naar je stuurt.

Deze advertenties kunnen ook vermomd zijn als een bericht waarin staat dat er een virus op je telefoon is gevonden en dat die je met de druk op de knop kunt verwijderen. Het is dan zaak om vooral niet op deze knop of andere linkjes in deze advertenties te tikken.

7. Meer datagebruik

Hackers kunnen allerlei informatie op je telefoon verzamelen. Dat kan gaan om je toetsaanslagen, je gesprekken enzovoort. Al deze gegevens moeten ergens naar verzonden worden, wat data kost. Zie je dus dat je toestel plots meer data verbruikt zonder dat je weet waar het aan ligt? Dan kun je te maken hebben met een hacker.

Kijk daarvoor eens bij ‘Instellingen > Wifi en netwerk > Datagebruik’. Als je daar een app ziet die onverwachts veel data verbruikt, dan is er iets aan de hand.

Lees meer over het in de gaten houden van je datagebruik en een mogelijk datalimiet instellen.

8. Smartphone crasht regelmatig

Smartphones horen gewoon te werken. Als je toestel regelmatig zomaar uitvalt, dan is er wat mis. Het kan zijn dat malware op je toestel voor problemen zorgt. Wellicht omdat deze malware teveel van je toestel vraagt of andere processen verstoort.

Acties om te ondernemen

Vermoed je dat je smartphone het doelwit is van een hacker, dan zijn er een aantal acties die je kunt ondernemen. Het opnieuw opstarten van je telefoon is het eerste wat je moet doen. Daarmee onderbreek je die processen die op de achtergrond lopen.

Daarnaast kun je software draaien die specifiek achter malware aangaat. Lees voor meer informatie over malware ons overzicht over hoe je malware op je Android-toestel voorkomt, herkent en verwijdert.

Daarnaast kun je twijfelachtige apps verwijderen en je wifi en mobiele data uitschakelen als je het niet gebruikt. Wil je echt veilig zijn, dan kun je ervoor kiezen om je smartphone terug naar de fabrieksinstellingen te zetten.

Lees ook of het zin heeft om de camera van je smartphone af te plakken.