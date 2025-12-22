Dit zijn de 4 belangrijkste smartphone-innovaties van 2025

Welke vernieuwingen zagen we dit jaar in de techwereld? In dit artikel zetten we de belangrijkste smartphone-innovaties van 2025 voor je op een rij. Heb jij een andere in je hoofd? Laat het vooral weten!

De smartphone-innovaties van 2025

We moeten eerlijk zijn: de smartphone-innovaties van 2025 borduren vooral voort op ontwikkelingen die in 2024 al ingezet waren. Grote vernieuwingen zijn inmiddels vrij schaars, maar toch zagen we dit jaar veel verfijningen die een verschil kunnen maken in hoe je je toestel gebruikt. Dit zijn onze favorieten.

1. Grotere batterijen

Vorig jaar zagen we al voorzichtig dat vooral Chinese fabrikanten overstapten op silicium-koolstof-accu’s. Die bieden een hogere energiedichtheid dan normale batterijen. Daardoor past er een accu met hogere capaciteit in een smartphone zonder dat hij dikker wordt.

In 2025 braken deze batterijen écht door. De OnePlus 15 heeft bijvoorbeeld een accu van 7300 mAh, ruim 20 procent meer dan zijn voorganger. In de Oppo Find X9 Pro past zelfs een batterij van 7500 mAh. Dat zijn waardes die tot een paar jaar geleden waren voorbehouden aan tablets. Het zal je dan ook niet verbazen dat deze twee smartphones een waanzinnige accuduur hebben.

Opvallend: de bekendste fabrikanten in Nederland, Samsung, Google en Apple, hebben de silicium-koolstof-accu nog altijd niet omarmd. Gaat dat in 2026 veranderen? Je zou denken dat deze bedrijven eigenlijk geen keuze hebben. Anders raken ze echt achterop.

2. Doorbraak van AI

Het is nog geen twee jaar geleden dat Samsung de eerste versie van Galaxy AI presenteerde. Dat gebeurde tegelijk met de Galaxy S24-telefoons. Nu, aan het einde van 2025, is er geen smartphone meer te vinden zónder AI-functies. Ook midrangers zitten er inmiddels vol mee, al blijven high-end features vaak voorbehouden aan toptoestellen.

Hoe goed fotobewerkingsfuncties werken, verschilt bijvoorbeeld erg per toestel. Daar staat tegenover dat Gemini, en populaire tools als Nano Banana, op vrijwel elke telefoon functioneren. Dat kan je ook moeilijk ontgaan zijn, want de sociale media worden inmiddels overspoeld met kunstmatig gegenereerde afbeeldingen en video’s.

3. Tri Fold

Smartphones met een vouw in het scherm kennen we al jaren. In 2026 gaan ook fabrikanten als Motorola en Apple zich waarschijnlijk aan zogenaamde foldables wagen, waarmee je een veel groter scherm bij je hebt.

Omdat deze schermen vaak vierkant zijn, heb je er weinig aan als je graag films of series kijkt of je smartphone. Je blijft dan zitten met enorme zwarte balken. Gelukkig heeft Samsung, nadat Huawei eerder iets soortgelijks deed, inmiddels zijn Galaxy Z TriFold gepresenteerd. Die heeft twéé vouwen, waardoor je een rechthoekig scherm krijgt dat perfect is voor video’s.

Helaas komt het toestel voorlopig niet uit in Nederland, maar we vermoeden dat dat wel geldt voor zijn opvolgers. Het is natuurlijk erg aantrekkelijk om een 10 inch-scherm in je broekzak te dragen. Het is wel te hopen dat die zakken behoorlijk diep zijn, want de TriFold kost omgerekend ruim 3000 euro.

4. Betere telelenzen

De hoofdcamera in high-end smartphones als de Xiaomi 15 Ultra gebruikt al jaren een sensor van ongeveer 1 inch. Veel groter lijkt niet te kunnen binnen de beperkte ruimte van een telefoon. Wél zagen we dit jaar de doorbraak van een nieuwe generatie telelenzen. Diezelfde Xiaomi-smartphone heeft namelijk een zoomlens van maar liefst 200 megapixel waar een flinke sensor achter zit.

Daarmee zien foto’s er niet alleen veel fraaier en natuurlijker niet, je kunt ook nog een aardig stukje digitaal inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies. De Oppo Find X9 Pro heeft een soortgelijke camera.

Wij worden daar erg enthousiast van, want zo wordt het kwaliteitsverschil tussen de hoofdcamera en telelens steeds kleiner. Hopelijk krijgt de groothoeklens in 2026 ook wat meer liefde.

Wat vond jij in 2025 de belangrijkste smartphone-innovaties? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!