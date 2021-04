Je smartphone opladen met zonne-energie: de voor- en nadelen

Het klinkt misschien futuristisch, maar het kan al jaren: je telefoon opladen met zonne-energie. Er zijn tientallen powerbanks in omloop met ingebouwde zonnepanelen. Hoe werkt het, hoe duur is het en hoeveel energie scheelt het eigenlijk? Wij zochten het voor je uit.

Je smartphone opladen met zonne-energie: zo werkt het

Om je telefoon op te laden met zonne-energie, heb je een powerbank nodig die dit ondersteunt. Je laadt dan eerst de powerbank op door ‘m onder een lichtbron te leggen. De ingebouwde zonnepanelen zetten het licht om in energie. Zodra de powerbank voldoende is opgeladen, kan je je telefoon erop aansluiten en begint deze met opladen.

Er bestaan twee soorten zonnepanelen, die je makkelijk herkent aan de kleur: blauw of zwart. De blauwe variant is goedkoper om te produceren en werkt optimaal onder de felle zon. Zwarte zonnepanelen werken ook erg goed met bewolking, maar zijn wel een stukje duurder. De meeste powerbanks maken gebruik van zwarte panelen.

1. Zoveel bespaar je op je energierekening

De voornaamste reden om je telefoon op te laden met zonne-energie, is de stroom die je ermee bespaart. Je streelt hiermee je portemonnee én het milieu. Tenminste, dat zou je denken. Hoewel je telefoon iedere dag aan de oplader hangt, is er maar heel weinig stroom nodig om de batterij te vullen.

Volgens technologieblog Techzine kost het opladen van een iPhone 5 op jaarbasis slechts 40 eurocent. Voor de gemiddelde smartphone in 2021 is dit ongeveer een euro. Een tablet verbruikt jaarlijks zo’n drie euro aan energie. Voor het geld hoef je het dus niet te doen – hoewel alle kleine beetjes helpen, natuurlijk.

2. Oplaadsnelheid

Hoe snel de powerbank via de ingebouwde zonnepanelen oplaadt, ligt aan de grootte van de ingebouwde batterij. Hoe groter de accu, hoe langer het duurt voordat deze vol is. De meeste powerbanks hebben een vrij grote batterij, waar je je telefoon wel een keer of vier volledig mee kan opladen. Je hoeft je powerbank dus niet heel vaak in de zon te leggen – afhankelijk van hoe snel jouw telefoon leeg is.

De meeste powerbanks ondersteunen helaas geen snelladen. Dat is vervelend, aangezien de veel moderne telefoons aan het stopcontact binnen een uur volledig zijn opgeladen. Dat gaat met een powerbank niet lukken.

3. Dit betaal je voor een powerbank met zonnepanelen

Powerbanks met ingebouwde zonnepanelen zijn over het algemeen vrij prijzig. De prijzen lopen enigszins uiteen, maar je betaalt al gauw zo’n 40 euro. Dit is een flink bedrag ten opzichte van het geld dat je bespaart op je energierekening. Een powerbank zonder zonnepanelen heb je al voor 20 euro in huis.

Schrijf smartphones op zonne-energie nog niet direct af

Je smartphone binnenshuis opladen met zonne-energie is (nu nog) vrij omslachtig. Het is echter wél heel handig tijdens een roadtrip, natuurwandeling of campinguitje – wanneer er geen stopcontacten in de buurt zijn. Veel powerbanks met zonnepanelen laden op via iedere lichtbron. Bewolking maakt dus niet zoveel uit. Je zit dan nooit met een lege telefoon, waar je ook bent. Dat kan zomaar een keertje je leven redden.

Powerbank met zonnepanelen aanschaffen

Wil je na het lezen van dit artikel ook je eigen smartphone opladen met zonne-energie? Wij zetten hieronder vier goede powerbanks voor je op een rijtje.

Ben je op zoek naar een robuuste powerbank voor een gemiddelde prijs? Met deze stof- en waterbestendige powerbank haal je een goede all-round powerbank in huis, die stof- en waterbestendig is. Vanwege de rubbere afwerking kan hij tegen een stootje. Ook zit er een handige zaklamp op, mocht je je mobiel in het donker kwijt zijn.

Wil je een powerbank met enorme batterij en vind je een hogere prijs geen probleem? Kijk dan eens naar deze Solar Powerbank. Je laadt je telefoon met deze powerbank makkelijk zes tot acht keer op.

Voor minder geld bestel je de Dorr Solar Powerbank SC-150000. De batterij is dan ook wel wat kleiner, maar evengoed groot genoeg om je smartphone drie keer op te laden.

Wil je je smartphone draadloos kunnen opladen? Dat kan met deze waterbestendige Solar Powerbank met Wireless charging. Je moet voor deze functie wel diep in de buidel tasten: met 99 euro is hij aan de prijzige kant.

Duurzamer met je technologie omgaan kan natuurlijk op meerdere manieren. Lees bijvoorbeeld onze tips om de levensduur van je smartphone te verlengen.