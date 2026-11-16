Het wordt gelukkig steeds makkelijker om een smartphone te repareren, maar toch blijft het een lastige keuze: wanneer ga je voor reparatie en wanneer voor vervanging?

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Je smartphone repareren of toch vervangen?

Elke keer als je smartphone stuk gaat of het apparaat niet meer zo goed werkt als het ooit deed, sta je voor een keuze: ga ik de moeite doen om dit toestel te repareren, of koop ik een vervanging? Repareren is beter voor het milieu en je portemonnee, maar het is zeker niet altijd de juiste optie.

Wanneer smartphone vervangen?

Er zijn verschillende indicaties wanneer het verstandiger is om het toestel volledig te vervangen. Dat hoeft natuurlijk geen splinternieuwe smartphone te zijn, want je kunt je kapotte toestel ook vervangen met een tweedehandsje of een refurbished apparaat.

Een vervangend toestel kopen is allereerst verstandig als het toestel niet meer wordt ondersteund. Als de smartphone geen beveiligingsupdates meer ontvangt, is het niet meer verantwoord om het apparaat als je dagelijkse smartphone te gebruiken. Een reparatie heeft dan weinig zin, behalve als je de smartphone een tweede leven wil geven als bijvoorbeeld een fotolijstje.

2. Te hoge kosten

Voordat je tot reparatie overgaat, is het verstandig om eerst na te gaan hoeveel de reparatie je gaat kosten. Vanuit daar is het makkelijker om een beslissing te maken. Als de reparatie duurder is dan een vervangende smartphone, dan is de keuze snel gemaakt.

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Het is slim om je van te voren te bedenken hoeveel hoeveel je aan de reparatie wil besteden. Als het bijvoorbeeld 75% of zelfs 50% van de prijs van een vervangend toestel kost, dan is het ook niet onredelijk om toch voor een vervangende smartphone te kiezen.

3. Meerdere problemen tegelijk

Een enkel probleem zoals een kapot scherm laten repareren is logischer dan een oplossing zoeken voor meerdere problemen. Als niet alleen het scherm gerepareerd moet worden, maar daarnaast ook de batterij en de oplaadpoort aan vervanging toe zijn, dan is dat een goed teken dat je toe bent aan een nieuwe smartphone.

Wanneer smartphone repareren?

Toch is repareren vaak ook een goed idee. Niet alleen ben je dan veel goedkoper uit, maar het is ook nog eens beter voor het milieu. Gelukkig is bij nieuwe smartphones de batterij tegenwoordig altijd makkelijk te vervangen. Sommige andere reparaties worden juist lastiger. Zeker in het geval van vouwtelefoons, waarbij het vervangen van het scherm je zo honderden euro kost.

1. Als de reparatie simpel is

De meest voorkomende reparaties zijn vaak simpel uit te voeren. Denk aan een barst in het scherm, een oplaadpoort die niet meer goed werkt of een batterij die versleten is. Omdat deze reparaties meestal relatief makkelijk uit te voeren zijn, betaal je er ook niet de hoofdprijs voor. Als je een beetje handig bent, is er zelfs een grote kans dat je het zelf kunt doen.

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2. Als de smartphone verder nog aan je eisen voldoet

Het is zonde om een smartphone te repareren terwijl je eigenlijk al weet dat het apparaat niet meer aan je eisen voldoet. Ben je echter nog tevreden met de snelheid, de updates, de camera, de opslagruimte en de verdere staat van het toestel? Kies dan lekker voor een reparatie. Dat scheelt je heel veel geld.

3. Als je wacht op de volgende release

Wil je een splinternieuwe smartphone, maar wacht je liever op de volgende release zodat je echt de nieuwste van het nieuwste hebt? Dan kan het ook lonen om toch nog een reparatie uit te laten voeren, zodat je nog net wat maanden met je huidige toestel kunt doen.

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Je kunt dan waarschijnlijk ook meer geld vragen wanneer je het toestel verkoopt zodra jij je nieuwe aanwinst in huis hebt. Een kapotte smartphone verkopen is een stuk lastiger.

Reparatiemodus

Kies je voor repareren? Vergeet dan niet om je toestel in de reparatiemodus te zetten. We leggen uit hoe dat werkt.