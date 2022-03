Opinie: Waarom nieuwe smartphonefabrikanten zich meer op software moeten richten

Fabrikanten als Oppo, Poco en Xiaomi winnen steeds meer terrein. Dat is terecht, aangezien de bedrijven kwalitatief goede smartphones aanbieden voor aantrekkelijk prijzen. Ze mogen zich echter wat meer op software gaan richten, en dit is waarom.

Bloatware, scheer je weg!

Vraag jij je wel eens af wat al die voorgeïnstalleerde apps zijn die je nooit gebruikt? Dit heet bloatware. Het zorgt voor overvolle app-menu’s en kan zelfs je smartphone vertragen. En het vervelende is: je komt er niet makkelijk vanaf. Je kunt de apps in veel gevallen namelijk niet zomaar verwijderen. Ze nemen ongevraagd ruimte in, zowel in je app-menu als in je opslag. Ze staan permanent in de software van je smartphone ‘gegraveerd’.

Gelukkig is er een manier om de voorgeïnstalleerde apps in ieder geval niet meer te zien. Afhankelijk van je apparaat kun je ze via de instellingen uitschakelen. Hierdoor is de app niet geheel verwijderd, maar verdwijnt hij wel tussen je andere apps vandaan. Het is echter geen oplossing, want de applicatie neemt nog steeds kostbare opslagruimte in beslag. Fabrikanten willen namelijk graag dat je hun apps gebruikt, ze maken het je daarom niet makkelijk om ze te verwijderen.

Bloatware is er in alle soorten en maten. Mail-apps, internetbrowsers en agenda-apps die je nooit gebruikt zijn de meest voorkomende vormen van bloatware. Veel smartphones van opkomende merken hebben echter ook nog extra app-winkels, game-hubs en andere meuk aan boord. Niemand vraagt hierom, dus stop ermee!

Zware software-schil met veel aanpassingen

De meeste upcoming smartphonefabrikanten komen uit landen als China en Korea. Veel van deze merken verkochten voorheen enkel toestellen op de Aziatische markt. Omdat de vraag naar krachtige, betaalbare telefoons ook in Europa en de Verenigde Staten steeds groter wordt, brengen veel Aziatische fabrikanten hun smartphones naar landen buiten Azië.

Dat betekent echter nog steeds dat de focus op Azië ligt – en dat merk je aan de software. Neem bijvoorbeeld Color OS van fabrikant Oppo. Dit is de eigen schil van het bedrijf, die over Android heen ligt. In Color OS is ieder aspect van Android visueel veranderd. Zo hebben alle icoontjes, widgets en menu’s een kleurrijk, bubbel-achtig ontwerp.

Smaak is natuurlijk persoonlijk, maar over het algemeen zijn we in het Westen wat zakelijker en meer simplistisch ingesteld als het om ontwerpkeuzes gaat. Dat is één van de redenen voor het gigantische marktaandeel van Apples iPhone. Het zwaar aangepaste softwaredesign van een Aziatische smartphone valt dus niet altijd in de smaak.

Reclame op plaatsen waar dat écht niet kan

Je betaalt heel wat centen voor een nieuwe smartphone, ook als het een betaalbaar model is. Het laatste wat je dan verwacht is reclame, maar helaas. Verschillende merken zoals Poco en Xiaomi tonen gebruikers zo nu en dan reclame in de software. Niet op een willekeurige website – nee, gewoon in de instellingen-app, bijvoorbeeld. En dat vinden wij eigenlijk écht niet kunnen.

Reclame in de instellingen-app van een Xiaomi-smartphone

Het is logisch dat fabrikanten van betaalbare telefoons een ander verdienmodel hebben dan bijvoorbeeld Apple. Dat gezegd hebbende: reclame in de software van smartphones proppen is in onze ogen geen verdienmodel. We hopen dan ook dat dit een trend is die snel overwaait.

Software geteisterd door haperingen

Omdat de softwareschil van veel opkomende fabrikanten zo zwaar is, zorgt dat af en toe voor minder goede prestaties. Denk hierbij aan een enkele vastloper of hapering. Is dit een echte dealbreaker? Nee, dat is overdreven. De meeste betaalbare smartphones hebben tegenwoordig krachtige chips die de zware ‘skin’ prima aankunnen.

De vraag is echter: waarom zou je een smartphone onnodig trager maken, zelfs als het niet constant een probleem is? We snappen dat fabrikanten hun toestellen karakter en onderscheidende functies willen geven, maar daarvoor hoeft niet ieder menu volledig onder de schop.

Veel extra functies gebruikt overigens ook bijna niemand. Denk hierbij aan filmen met meerdere lenzen tegelijk. Leuk voor op een feestje, maar in de praktijk veelal een gimmick.

