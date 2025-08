Smartphone stuk tijdens vakantie? Dit moet je doen

Ben je net lekker ontspannen op vakantie: gaat je smartphone stuk. Wat moet je dan eigenlijk doen?

Smartphone stuk tijdens vakantie

Op vakantie kun je extra afhankelijk zijn van je smartphone. Je gebruikt het toestel om te navigeren, te vertalen en misschien zelfs om te betalen. Het is dan extra frustrerend als het apparaat stuk gaat. Wat je vervolgens moet doen ligt eraan of je een reisverzekering hebt of niet.

Met reisverzekering

Als je een reisverzekering hebt afgesloten, wordt schade aan je telefoon vaak voor een deel vergoed. Het is dan vooral belangrijk om de schade zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Je verzekeraar vertelt dan wat de volgende stap is: of je het toestel kan laten repareren of dat je een nieuwe smartphone kunt kopen.

Als je geld terug wil krijgen van je verzekeraar, zul je een schadeformulier moeten invullen. Zorg dat je daarvoor genoeg materiaal verzamelt. Denk aan een foto van de schade en maak een notitie van hoe het is gebeurd. Belangrijk is dat de schade een ongeluk moet zijn om geld terug te kunnen krijgen. Het je het toestel laten vallen, dan is dat eigen schuld.

Bewaar vervolgens het bonnetje van de reparateur, of als je een nieuwe smartphone koopt. Gooi het kapotte toestel niet zomaar weg, want soms wil de verzekeraar het toestel nog zien.

Per verzekeraar en per verzekering verschilt het hoeveel geld je terugkrijgt. Het kan daarom slim zijn om voor je vakantie dit alvast te controleren, zodat je niet tegen verrassingen aanloopt. Bij sommige verzekeraars kun je verzekering uitbreiden, zodat je meer geld terugkrijgt. Andere verzekeraars zullen nooit een kapotte smartphone vergoeden. Op de website van Independer kun je vergelijken hoeveel verschillende verzekeraars vergoeden. Gemiddeld ligt dit bedrag op 300 euro.

Zonder reisverzekering

Heb je geen reisverzekering of is het toestel door eigen schuld beschadigd? Dan moet je zelf aan de slag. Bedenk daarbij goed of je het toestel écht nodig hebt, of dat je ook zonder kan totdat je weer thuis bent. Laat je een toestel namelijk repareren door een reparatiebedrijf dat niet door de fabrikant is gecertificeerd, dan vervalt je fabrieksgarantie.

Heb je een relatief nieuw en duur toestel, dan kan het dus slim zijn om tijdelijk een goedkope smartphone te kopen, daar je simkaart in te stoppen en bij thuiskomt gebruik te maken van garantie om je toestel te laten repareren.

Heb je een ouder toestel en wil je gewoon dat het apparaat weer werkt: doe je dan je best om een betrouwbare partij te vinden die je toestel kan repareren. Loop niet de eerste de beste smartphonewinkel binnen, maar bekijk bijvoorbeeld de recensies op Google Maps. Vraag ook altijd eerst om duidelijkheid over hoe lang de reparatie duurt en hoeveel het gaat kosten.

Gouden tip: neem een tweede toestel mee

Maak jij je zorgen over een kapot toestel tijdens je vakantie? Dan is het verstandig om een reservetoestel mee te nemen. Dat hoeft natuurlijk niet het nieuwste van het nieuwste te zijn, maar gewoon een oude of simpele smartphone waar je in ieder geval mee kunt bellen, je appjes kunt ontvangen en mee kunt navigeren. Alleen al de kennis dat je ergens op terug kunt vallen kan stress tijdens je vakantie schelen.

