‘Binnenkort kun je je Android-smartphone zelfs terugvinden als hij uit staat’

Google werkt aan een nieuwe Android-functie waarmee je je smartphone gemakkelijk kunt terugvinden als het toestel uit staat. Voor iPhone-gebruikers is dat al een paar jaar mogelijk.

‘Je smartphone terugvinden wordt een stuk makkelijker’

Het is natuurlijk erg vervelend als je je telefoon kwijtraakt. Gelukkig zijn er verschillende apps waarmee je je smartphone via zijn netwerksiginaal weer kunt terugvinden. De bekendste is Googles ‘Vind mijn apparaat’. Er zit echter wel een addertje onder het gras: je toestel moet aanstaan om hem op te kunnen sporen.

Daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Volgens 91mobiles werkt Google namelijk aan een functie waarmee je je Android-smartphone ook terugvindt als hij uitgeschakeld of zelfs gereset is. Apple biedt een soortgelijke feature in zijn ‘Zoek mijn’-app.

Dat is natuurlijk erg handig en bovendien wordt het voor dieven minder aantrekkelijk om je telefoon te stelen. Ze kunnen de locatie dan immers moeilijker verbergen.

Deze nieuwe functie hoort bij het crowdsourcenetwerk waar Google al jaren aan werkt. Dat maakt gebruik van het signaal van ándere telefoons om jouw toestel te kunnen opduikelen. Apples oplossing werkt op dezelfde manier. Daardoor kan de locatie van je vermiste Android-smartphone ook preciezer worden weergegeven dan momenteel het geval is.

Alleen voor Pixels?

De mogelijkheid om je smartphone te kunnen terugvinden als hij uitgeschakeld is, wordt waarschijnlijk onderdeel van Android 14. Het zal echter niet op elk toestel werken. Er is namelijk een speciale bluetooth-chip voor nodig, die blijft functioneren wanneer je telefoon zelf uit staat.

Volgens de bron van 91mobiles is de feature intern bekend als ‘Pixel Power-off Finder’. Hij zou dus exclusief kunnen zijn voor Pixel-toestellen of zelfs alleen voor de nieuwe Pixel 8-serie, die we dit najaar verwachten.

Het benodigde netwerk werkt wel het best wanneer er zoveel mogelijk smartphones op aangesloten zijn. Google lijkt er dus bij gebaat als andere fabrikanten ook meedoen.

