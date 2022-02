Kijk uit voor gehoorbeschadiging: alles over je smartphone en tinnitus

Luister je vaak luide muziek als je oordopjes in hebt of zet je podcasts extra hard om alles te kunnen verstaan? Dan moet je oppassen. Misschien veroorzaak je een piep in je oor die nooit meer weg gaat.

Door je smartphone tinnitus krijgen?

Sommige mensen horen de hele dag door een piep, fluit of brom in hun oor. Dat geluid is er altijd, waardoor het nooit meer echt stil is. Dat kan vervelend zijn als je wil slapen, of als je jezelf ergens op wil concentreren. Je kent zo’n piep mogelijk wel van de uren na een luid concert, maar bij tinnitus (zoals deze aandoening heet) gaat het nooit meer weg. Zo klinkt dat.

Tinnitus heeft verschillende oorzaken. Het kan bijvoorbeeld komen door een afwijking van het oor, een reactie op medicijnen of een ziekte. Meestal heeft het echter te maken met een beschadiging dat veroorzaakt kan worden door hard geluid.

Tinnitus is niet te genezen. Het is dus heel belangrijk om je oren te beschermen. Onder andere door oorbescherming te dragen als je uitgaat. Maar hoe zit het met die oordopjes en koptelefoons die we zo vaak dragen en waar we keihard muziek, podcasts en andere dingen doorheen knallen?

Tinnitus en oordopjes/koptelefoon: de feiten

Er is goed en slecht nieuws als het gaat om het gebruik van oordopjes of koptelefoons. Deze apparaten kunnen op zich geen kwaad. Je beschadigt je oren er niet mee en je veroorzaakt ook geen tinnitus. Maar dan moet je wel je volume beperken.

Als je namelijk heel vaak luistert en de muziek net wat te luid zet, zorg je voor veel stress voor je oren. Je kunt daardoor een gehoorbeschadiging oplopen wat resulteert in tinnitus. Uit Zweeds onderzoek uit 2017 blijkt dat jongeren die veel harde muziek luisteren een hoger risico lopen op gehoorbeschadiging. Jongeren die meer dan drie uur per dag luisteren, hebben al een hogere kans op tinnitus.

Volgens de World Health Organization is het onveilig om naar geluid van 85 decibel te luisteren voor meer dan acht uur per dag. Als je het volume verhoogt naar 100 decibel, kun je na vijftien minuten al beschadiging oplopen.

Volgens de World Health Organization loopt bijna de helft van alle mensen tussen de 12 en 35 jaar risico op gehoorbeschadiging door onder andere hun persoonlijke audio-apparaten.

Dit doet Android

Android heeft ingebouwde bescherming voor je oren. Als je een koptelefoon op hebt of oordopjes draagt, dan krijg je een waarschuwing als je het volume hoger draait dan zestig procent.

Je ziet dan de volgende tekst: “Volume verhogen tot boven het aanbevolen niveau? Als je langere tijd op hoog volume naar muziek luistert, raak je gehoor mogelijk beschadigd.” Vervolgens kun je het volume alsnog verhogen als je het echt wil.

Bescherm jezelf met deze tech

Afgezien van een lager volume, kun je deze tech inzetten om je oren te beschermen van gehoorbeschadiging en tinnitus.

Noise-cancelling-koptelefoon

Bij de keuze van een veilige koptelefoon, is noise cancelling aan te raden. Meestal zet je de muziek of een podcast namelijk luider omdat de wereld om je heen teveel geluid maakt en je het niet goed kunt horen. Met een noise cancelling-koptelefoon filter je de omgevingsgeluiden weg, zodat je de muziek of podcast niet zo luid hoeft te zetten. Daar zullen je oren dankbaar voor zijn.

De app Geluidsmeter

De app Geluidsmeter is een decibelmeter die de microfoon van je smartphone gebruikt om het volume in je omgeving te meten. Hiermee kom je er achter of het geluid uit je speakers, of in een bepaalde setting, te luid is. Dan kun je afstand nemen om je gehoor te beschermen.

Apps voor als je tinnitus hebt

Heb je zelf last van tinnitus? Dan zijn er apps die je helpen om daarmee om te gaan. Het meest vervelende met tinnitus is namelijk stilte. Je kunt een app downloaden voor achtergrondgeluid zoals tikkende regen. Bijvoorbeeld onderstaande app.

De app ReSound is speciaal gemaakt om verlichting te geven aan hen die met tinnitus zitten. De app gebruikt een combinatie van geluiden en ontspanningsoefeningen om ervoor te zorgen dat je niet op die tinnitus gaat focussen. Voor het gebruik van de app heb je wel een abonnement nodig.

