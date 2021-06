Deze nieuwe smartphone kost slechts 59 euro

MWC gaat op 28 juni van start, maar een aantal bedrijven hebben hun nieuwe snufjes al aangekondigd. TCL, een smartphonefabrikant die bekend staat om haar budgettoppers, komt nu met de Alcatel 1. De telefoon krijgt een prijskaartje van slechts 59 euro.

Lees verder na de advertentie.

Goedkoop, goedkoper, goedkoopst

De Alcatel 1 is een échte budgetsmartphone. Het toestel kost namelijk slechts 59 euro. De Alcatel 1 heeft een compact 5 inch-scherm met een paar flinke schermranden. Een quadcore-processor houdt de boel op dreef en qua software zit je ook wel snor – het toestel draait namelijk op een lichtere, uitgeklede versie Android 11.

TCL zegt dat een ingebouwde Smart Manager de prestaties soepel moet houden. Dit wil het bedrijf bereiken met intelligent app-beheer, geheugenoptimalisatie en batterijbesparende modi. Budgetsmartphones kampen vaak met haperingen en vastlopende apps, omdat de hardware niet altijd even krachtig is.

Duurdere broer

Naast de goedkope Alcatel 1 komt TCL met een andere, iets duurdere smartphone: de Alcatel 1L Pro. Dit toestel heeft een 6,1 inch-scherm met een notch en een forse kin. Aan de achterkant bevinden zich twee camera’s. Dit zijn een 13 megapixel- hoofdsensor en een 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. Ook een vingerafdrukscanner is aan de achterzijde te vinden.

Opvallend is dat zelfs de duurdere 1L Pro het moet doen met slechts 2 gigabyte aan RAM. RAM zorgt ervoor dat het systeem meerdere taken tegelijkertijd kan uitvoeren. Weinig RAM is vaak de oorzaak van vervelende vertragingen in de software en haperend multitasken. TCL benadrukt echter dat de smartphone in staat is applicaties 20 procent sneller te starten dan het vorige model.

Is de goedkope Alcatel 1 een verstandige keuze?

Uiteindelijk is er altijd het ‘goedkoop is duurkoop’-dilemma. In hoeverre kan een smartphone van 59 euro aan jouw verwachtingen voldoen? Als je hier en daar een beetje appt, af en toe een filmpje kijkt en muziek wil streamen via Spotify, dan zal de Alcatel 1 of 1L Pro je prima bevallen. Verwacht je echter meer van een smartphone? Dan is even verder sparen waarschijnlijk een slimmere keuze.

Hou Android Planet in de gaten om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste smartphones. Schrijf je vlug in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.