‘Aankomende Oppo-telefoon met vouwbaar scherm lijkt op Galaxy Z Fold 3’

Een toestel van Oppo met vouwbaar scherm? De fabrikant zou aan zo’n smartphone werken en de eerste vermeende specificaties liggen nu op straat. Qua uiterlijk gaat de smartphone veel lijken op de Galaxy Z Fold 3 van Samsung.

Gerucht: Oppo met vouwbaar scherm in de maak

Oppo is van alle markten thuis als het gaat om smartphones. Het bedrijf biedt toestellen aan in allerlei prijsklassen, groottes en vormen. Dat er wordt gewerkt aan een toestel met vouwbaar scherm is geen geheim en nu zijn verschillende specificaties opgedoken.

De betrouwbare lekker Digital Chat Station heeft laten weten dat het uitgevouwen scherm een grootte heeft van 7,8 tot 8 inch. Het gaat om een oled-display met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Daarmee deelt het toestel dus veel specificaties met de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Specificaties over een eventueel tweede scherm aan de buitenzijde noemt hij niet. Wel gaan we er vanuit dat dit aanwezig is, net zoals bij de Fold-smartphones van Samsung. De foldable van Oppo wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 888-processor van Qualcomm.

Selfies schiet je in maximaal 32 megapixel en de hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Het gaat om de IMX766-sensor van Sony, die vaker wordt gebruikt in high-end toestellen. Zo zien we die camera ook in de Oppo Find X3 Pro. Tot slot vind je de vingerafdrukscanner in de fysieke aan-/ uitknop aan de zijkant van de smartphone.

Onthulling in 2022?

Wanneer Oppo het toestel precies zou willen onthullen is nog de vraag, maar dat zou ergens in 2022 moeten gebeuren. Volgens de bron draait de smartphone in zijn huidige vorm nog op Android 11. Wel gaan we er vanuit dat als het toestel op de markt komt, Android 12 vooraf is geïnstalleerd.

Of we volgend jaar ook een andere opvallende smartphone van de Chinese producent gaan zien, is nog de vraag. Begin van dit jaar konden we namelijk even aan de slag met de Oppo X 2021. Die smartphone heeft geen vouwbaar, maar een oprolbaar scherm. Het display rolt zich dus op in de behuizing, waardoor je kunt kiezen uit twee standen waarmee je kunt werken.

